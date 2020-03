Meer behoefte aan verslavingsartsen door toename verslavingen

Gepensioneerden die net iets te vaak een wijntje drinken, festivalgangers voor wie het normaal is om een pilletje te slikken, mensen die zware pijnstillers krijgen voorgeschreven: verslaving ligt in veel gevallen op de loer. Het is een van de redenen waarom het Nijmeegse Radbouwumc het aantal opleidingsplaatsen uitbreidt zodat er straks meer verslavingsartsen zijn.

Dat er komende jaren meer verslavingsartsen nodig zijn, aldus Gelderlander.nl, komt mede doordat verschillende instellingen het belang van dit specialisme tegenwoordig erkennen. Naast bijvoorbeeld verslavingsklinieken en zogenoemde heroïnepoli’s gaan verslavingsartsen steeds vaker aan de slag binnen ggz-instellingen, tbs-klinieken, forensische instellingen en ziekenhuizen.

Alcoholverslaving

Met name alcohol is sociaal geaccepteerd in onze Westerse maatschappij, waardoor de lijn tussen probleemdrinken en een alcoholverslaving dun is. Onder de groeiende groep babyboomers zijn er steeds meer mensen die fors alcohol drinken. Ze zijn soms vervroegd met pensioen en hebben voldoende tijd en geld en voelen zich gezond, maar weten niet altijd even goed wat ze met die tijd moeten doen.

Toename drugsgebruik

Niet alleen alcohol is sociaal geaccepteerd, maar ook het gebruik van drugs is enorm genormaliseerd. Een pilletje of cocaïne: het wordt steeds vaker gebruikt. Een op de tien houdt hier een verslaving aan over. Cocaïne wordt niet alleen gebruikt door mensen die een nacht willen feesten, maar ook door mensen die lange uren werken, moeten presteren of onder hoge druk staan. Cocaïne is een sterk verslavend middel door zijn oppeppende werking en daardoor komt een cocaïneverslaving relatief veel voor.

Corona crisis

Wat zijn de gevolgen van de corona crisis voor het gebruik van drugs en de drugsmarkt? Het Trimbos instituut houdt zich hier volop mee bezig. Juist omdat het nu onzekere tijden zijn en mensen meer spanning en angst ervaren, kan het zijn dat er extra behoefte is aan een middel zoals alcohol of drugs, dat helpt om even te ontspannen en uit de werkelijkheid te ontsnappen. Het gebruik van drugs is nooit zonder risico, maar in tijde van corona zijn de risico’s nog groter, aldus Trimbos.

De kans op klachten na gebruik is groter, juist omdat mensen die gebruiken last hebben van spanningen en niet zo lekker in hun vel zitten. Zowel door alcohol- als drugsgebruik, gaat je weerstand omlaag. Hierdoor zijn mensen vatbaarder voor ziektes, en dus ook voor het coronavirus. Daarnaast is de druk op de gezondheidszorg momenteel groot. Vandaar de oproep vanuit Trimbos aan een ieder om de druk op gezondheidszorg zo veel mogelijk te beperken en zo weinig mogelijk onnodige risico’s te nemen. Het uitstellen, minderen of nog voorzichtiger doseren van drugsgebruik is daar een voorbeeld van.