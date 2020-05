Populariteit smartwatches neemt toe tijdens lockdown

Smartwatches zijn populair, ook nu een groot deel van de wereld in lockdown heeft gezeten en de komende tijd nog steeds deels zit. Het aantal wereldwijd verscheepte smartwatches steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met twintig procent. Dat zijn in totaal 13,7 miljoen stuks. Ook nu in het tweede kwartaal verkopen ze goed en blijft de vraag groeien. Dit komt omdat veel mensen de smartwatch gebruiken om hun gezondheid en conditie te controleren.

Bewuster van levensstijl

De populariteit van wearables, zoals smartwatches en fitnessarmbanden, is de afgelopen jaren enorm toegenomen onder consumenten. Stappen tellen, het aantal minuten dat je intensief beweegt, hartslag, calorieverbranding en slaapkwaliteit; met behulp van een smartwatch worden mensen zich bewuster van hun levensstijl. Maar ook binnen de gezondheidszorg worden wearables steeds populairder. Dit komt omdat ziekenhuizen meer aandacht hebben besteed aan het verbeteren van de patiëntenzorg en de productiviteit van zorgverleners.

Smartwatches en de gezondheidszorg

De verwachting is dat de markt voor onder andere smartwatches in de gezondheidszorg sterkt zal groeien in de aankomende jaren. Volgens Fortune Business zal de omzet in 2026 wereldwijd groeien tot 139 US dollar. Het zou zomaar kunnen dat wearables en smartwatches de toekomst van de gezondheidszorg behoorlijk zullen veranderen. Ook nu in de strijd tegen het coronavirus worden in Nederland smartwatches ingezet. Zo hebben onderzoekers van het Radboudumc al van deze slimme horloges gebruik gemaakt voor het analyseren van parkinsonpatiënten en willen ze de smartwatch nu ook inzetten tegen het coronavirus. Dit gebeurt door iemands temperatuur, hartslag en weerstand van de huid te meten.

Positieve vooruitzichten

Volgens Strategy Analytics keerden de Garmin horloges voor het eerst in twee jaar terug naar de derde plek met 1,1 miljoen verscheepte smartwatches in het eerste kwartaal. Dit is een stijging van 38 procent ten opzicht van een jaar eerder. Smartwatches blijven positieve vooruitzichten behouden op lange termijn, aangezien steeds meer jonge en oude mensen bewust met hun gezondheid omgaan, helemaal nu we met een pandemie te maken hebben.

Contactloos betalen

Een smartwatch kan meer dan alleen je gezondheidsbewustzijn vergroten. Een andere belangrijke reden dat steeds meer mensen een smartwatch kopen, is omdat je er contactloos mee kan betalen. Dat is extra handig in tijden waarin we zo min mogelijk iets, in dit geval betaalterminals, willen aanraken. Consumenten moeten wel van tevoren goed checken wat de functies van een specifieke smartwatch zijn, want het kan nog niet met alle toestellen. Als het wel kan, moet je ook Google Pay of Apple Pay downloaden op je smartphone. Als je vervolgens je bankkaart koppelt, kan je met je smartwatch betalen.