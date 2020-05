Met een camper op reis in Nederland: dit zijn de voordelen

Wat gaan we deze zomervakantie doen? Dat is een vraag waar veel Nederlanders zich over buigen. Het coronavirus heeft behoorlijk wat vakantieplannen in de war geschud. Nu de maatregelen wat versoepeld zijn, zijn mensen bezig om te kijken wat er mogelijk is, vooral in eigen land. Eén ding staat vast, met vakantie gaan we, ook al nemen we dit jaar niet het vliegtuig en mogen we niet naar onze favoriete vakantiebestemming.

Vakantie in eigen land

Veel vakantiegangers hadden al voor de coronacrisis hun zomervakantie geboekt en hopen dat deze reis naar het buiteland door kan gaan. De wens voor een vakantie buiten Nederland blijft hoog. In de meeste Europese landen zijn niet-noodzakelijke reizen verboden tot nadere berichtgeving. Als een vakantie in het buitenland niet mogelijk is, dan overwegen de meeste Nederlanders een vakantie in eigen land. Vakantieparken zijn populair, net als natuurhuisjes en campervakanties, bijvoorbeeld via CamperDays. Vanaf 1 juli gaan vakantieparken en campings weer open. Dit is wel onder voorbehoud dat het aantal ziektegevallen door COVID-19 blijven afnemen.

Ultieme gevoel vrijheid

De camper is inmiddels een geduchte concurrent van de immer populaire caravan. De verkoop van gebruikte campers zit in de lift, net als de verhuur. Voor de kampeerliefhebbers biedt een camper het ultieme gevoel van vrijheid. Je kan gaan en staan waar je wil en je hebt aanzienlijk meer ruimte en voorzieningen dan met een caravan met trekhaak. Je hoeft niet persé langer op één plek te blijven, want je spullen zijn zo weer gepakt. Met een camper kan je bij uitstek een heel land of gebied ontdekken.

We denken al snel dat het rijden in zo’n groot voertuig lastig is, maar het besturen van een camper is makkelijker dan gedacht. Met een rijbewijs B kan je zo de weg op, mits het voertuig aan niet meer dan acht personen plaats biedt en maximaal 3.500 kilo weegt. Dit is inclusief bemanning en bagage. Is de camper zwaarder, dan heb je een camperrijbewijs C1 nodig. Het is uiteraard wel even wennen, want een stoeprandje wordt makkelijk meegenomen.

Kosten besparen

Een groot voordeel van een campervakantie, zowel in het buitenland als in Nederland, zijn de kosten die je bespaart. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ben je sowieso veel goedkoper uit als je een camper koopt of huurt dan als je voor een hotelvakantie kiest. Ook met jonge kinderen scheelt het behoorlijk als je kiest voor een campervakantie in plaats van vliegtickets naar een verre bestemming. Ook lange ritten met de auto vallen meestal niet goed bij jonge kinderen.

Overnachten

Ben je van plan om deze zomervakantie met een camper op pad te gaan? Langs de snelweg overnachten in Nederland mag alleen op plaatsen waar slapen expliciet is toegestaan. In andere Europese landen gelden andere regels, zoals in Duitsland. Daar mag je maximaal 24 uur langs de snelweg overnachten. In Frankrijk mag je overal waar auto’s en bussen mogen parkeren tot wel zeven dagen overnachten. In landen als Schotland, Noorwegen en Zweden is wildkamperen toegestaan. Hier gelden uiteraard wel regels. In Zwitserland mag wildkamperen hogen van tweeduizend meter.

Wie in eigen land op vakantie wil, doet er slim aan om vroeg te boeken, gezien de verwachte drukte. Bovendien kunnen hotels, restaurants en vakantieparken vaak slechts half zoveel gasten ontvangen vanwege hun coronamaatregelen.