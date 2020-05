Vakantieparken in Drenthe populair met Pinksteren

De vakantieparken in Drenthe blijken tijdens het Pinksterweekend zeer geliefd om te verblijven blijkt uit onderzoek van Parkvakanties.

Wie weleens in Drenthe is geweest, of het geluk heeft er te wonen, zal het beamen: Drenthe is een fijne provincie voor een weekendjeweg of vakantie. Heide, oerbossen, hunebedden en diverse attracties voor jong én oud zorgen ervoor dat de mooie en gemoedelijke provincie in het oosten van ons land al jaren een geliefde vakantiebestemming is. Dit jaar blijkt een verblijf in Drenthe tijdens het Pinksterweekend gemiddeld gezien echter populairder te zijn dan anders.

Bezoekers van Parkvakanties.nl zochten én boekten de afgelopen periode in grote getale vakantieparken in Drenthe. De zomervakantie is een populaire periode, maar ook voor het aankomende Pinksterweekend wordt er massaal ingezet op een vakantie in de natuurrijke provincie. Drenthe wordt altijd geassocieerd met een huisje in de natuur. En dat is precies waar mensen nu behoefte aan hebben naar het lijkt.

Verlangen naar de natuur

Bij Parkvakanties kijken ze hier niet van op. Drenthe heeft de gasten van de vele vakantieparken in de regio namelijk volop moois te bieden. Misschien wel voorál in deze tijd. Nederland verlangt voor de aankomende vakanties en lange weekenden maar naar één ding: ruimte, rust en natuur. Drenthe is hiervoor perfect. Er is een overvloed aan natuurgebieden waar je nog de stilte ervaart, lange wandelingen kunt maken waarbij je praktisch niemand tegenkomt en kunt genieten van de gezonde boslucht.

De mooiste plekjes

Maar naast de natuur is er natuurlijk nog veel meer moois te zien en ontdekken in het mooie oosten van Nederland. Waren voorgaande jaren de dieren- en attractieparken de grootste trekpleisters van Drenthe, dit jaar zoekt men ander, minder druk vertier. Geen betere plek daarvoor dan Drenthe. Met de schaapskooien, de esdorpen, het hunebedcentrum en het boomkroonpad. En niet te vergeten de charmante dorpjes waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan, met als toppunt Orvelte en dan zijn er nog een scala aan natuurbelevingspaden en speelbossen.

Vakantieparken in overvloed

Dit alles ontdekken kan vanuit één van de vele vakantieparken die Drenthe rijk is. De provincie is compact en de bezienswaardigheden liggen nooit ver van elkaar. Dit maakt een verblijf op een Drents vakantiepark de perfecte uitvalsbasis. Na een hele dag in de natuur, wandelend, fietsend of – voor de kids – spelend, is het goed thuiskomen in een vakantiepark. Er zijn vakantieparken met juist veel faciliteiten – uiteraard corona-proof, of juist kleinschalige parken die wat rustiger van opzet zijn.