Dit zijn de 5 meest populaire tuinplanten van Nederland

Wij Nederlanders houden best van een goed onderhouden tuin. Ondanks dat de aantallen wel wat dalen, aangezien steeds minder mensen een tuin hebben en we ook een groot deel van onze tuin betegelen. En wat blijkt? Degenen die er wel moeite voor doen kiezen vaak dezelfde planten uit als de rest van Nederland! Dit zijn de 7 meest populaire tuinplanten van Nederland.

Hortensia

De Hortensia is niet weg te denken uit de tuinen van Nederland. Hij bloeit en groeit enorm snel en je hebt er weinig onderhoud aan. De Hortensia kan verschillende kleuren krijgen, dit hangt af van de zuurgraad van de grond. Als de grond erg zuur is wordt de bloem blauw en als ie niet zuur is roze/wit.

De Buxus

De Buxus is een ware allemansvriend. Ideaal om bijvoorbeeld als omheining voor je tuin te gebruiken! Deze struiken groeien dicht op elkaar, waardoor je weinig inkijk hebt. Wel moet je de Buxus goed terug blijven snoeien, want hij groeit snel alle kanten op! Een groot voordeel is dat de Buxus ook in de winter groen blijft. Heb je gelijk wat meer kleur in die kale wintermaanden.

Vrolijke viooltjes

Viooltjes zie je vaak op balkons en terrassen zodra het wat warmer weer wordt. Nederlanders zijn gek op viooltjes! Je kunt ze in werkelijk allerlei kleuren krijgen en ze staan vrolijk te pronken in de tuin. Of op het balkon dus, waar wat minder ruimte is. Een groot voordeel is dan ook dat ze niet veel ruimte in beslag nemen.

Lavendel

Soms is het in Nederland net Frankrijk.. De Lavendel planten kunnen hier dan ook aardig in bloei staan! Het is een lieveling van velen en dat komt voornamelijk door de heerlijke geur die er vanaf komt. En je kunt de bloemetjes na uitbloei van de plant afknippen en laten drogen. Zo heb je gelijk een heerlijk geurzakje voor je kast of toilet bijvoorbeeld.

Geranium

Het spreekwoordelijke ‘achter de geraniums zitten’ geldt voor velen, want ook deze tuinplant is erg populair in Nederland! Het zijn prachtige bloemen die vrij stevig zijn en dus tegen een stootje kunnen. Ook de Geranium is in allerlei kleuren te verkrijgen.