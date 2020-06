Tips voor de tuin als het zomers warm en droog is

Deze week is de meteorologische zomer begonnen. Op basis van verwachtingen staat ons opnieuw een warme en droge zomer te wachten in juli en augustus. De grootste kans op (onweers)buien is er zoals het er nu voorstaat in juni. Hoe gaan we om met die droogte, en vooral, hoe kan je ervoor zorgen dat je tuin niet in een gele grasvlakte verandert met uitgedroogde planten?

Mulchen

We hebben en krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte. Wij geven graag enkele tips hoe je hiermee om kan gaan. Allereerst is het belangrijk om te mulchen. Dit kan met allerlei soorten organisch materiaal, zoals compost, cacaodoppen, grind, een dun laagje gedroogd gras of wat tuinafval. Breng een mulchlaag van ongeveer 5 centimeter dik aan tussen je planten in de border. Je kan dit het beste in het voorjaar doen, maar ook in de zomer. Het is belangrijk dat de grond goed vochtig is voordat je dit doet.

Gazon

Ook het gras heeft het zwaar te verduren tijdens de zomer. Het ziet er al snel dor, droog en geel uit. Ook het gazon kan je mulchen, waarmee je voorkomt dat het uitdroogt. Als je het gras gaat maaien, kan je het gemaaide gras laten liggen. De grassnippers zit vol met voeding en vocht. Uiteraard is het belangrijk om je tuin voldoende water te geven. Geef je planten bij voorkeur in de vroege ochtend of later op de avond water. Het is beter om ze in één keer veel water te geven dan telkens een beetje. Daar kunnen planten wat lui van worden.

Planten en coniferen

Een droge tuin biedt ook mogelijkheden, want er zijn planten die het prima doen in een droge grond. Dit zijn planten die van nature in het Middellandse Zeegebied groeien en helemaal aangepast zijn aan de droogte, zoals Lavandula, Rosmarinus en Thymus. Planten met blauwgroen of grijsgroen blad laten zien dat ze voorbereid zijn om verdamping via de bladeren tegen te gaan. Verder is het ook belangrijk dat je voldoende schutting en schaduw hebt in je tuin. Zo kan je kiezen voor coniferen, waarvan het gebladerte van nature dicht op elkaar groeit. Dit is ook fijn voor extra privacy. Er zijn verschillende soorten coniferen, zoals de thuja brabant of de thuja smaragd.

Potten en hangmanden

Over planten gesproken: planten in potten en hangmanden hebben meer water nodig dan in de volle grond. Bij droogte is het beter om potplanten op een schotel te zetten, zodat ze langer voorzien zijn van water. Hangmanden hebben op droge dagen twee keer per dag veel water nodig. Als het tropisch warm is, kan je hangplanten in de schaduw hangen. Ook is er nog een verschil tussen zandgrond en kleigrond. In zandgrond hebben planten meer water nodig. Je kan deze grond optimaliseren met compost of mulch. Wist je trouwens dat hortensia’s veel dorst hebben? Die moeten dus niet in een grond die snel uitdroogt.