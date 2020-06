Zo behoud je een gezond gebit

Het onderhouden van je gebit is belangrijk. Je tanden gaan, als het goed is, je hele leven mee! En het is toch wel handig om ze zo lang mogelijk te behouden, zodat je goed kunt eten en geen pijn hebt. Maar hoe behoud je eigenlijk een gezond gebit? We weten allemaal dat je je tanden goed moet poetsen, maar wat kun je nog meer doen? Wij zetten het op een rij.

Tanden poetsen

Tanden poetsen is enorm belangrijk! Door je tanden dagelijks twee maal te poetsen houd je je tanden goed bij en voorkom je dat ’slechte’ bacteriën het overnemen in je mond. Je adem is fris, je tanden zijn schoon en het is bovendien heel goed voor je tandvlees! Door je tandvlees goed schoon te houden, heb je minder kans op ontstekingen bijvoorbeeld. En ook krijgen bacteriën tussen je tanden veel minder kans om te blijven.

Tanden stoken en spoelen

Ook het stoken van je tanden is een belangrijke! Door je tanden te stoken haal je bacteriën tussen je tanden vandaan namelijk. Daarnaast kun je ook je mond spoelen na het tanden poetsen. En dan bedoelen we niet met een slok water, maar met een slok mondwater. Dit zorgt er namelijk voor dat nog meer bacteriën gedood worden in je mond. Het nadeel van het mondwater is wel dat ook een deel van de goede bacteriën verdwijnen uit je mond.

Bezoek de tandarts regelmatig

Veel mensen vinden een bezoek aan de tandarts niet altijd fijn, maar het is wel noodzakelijk dat je dit zo’n twee keer per jaar doet. Zorg er in elk geval voor dat je eenmalig per jaar een bezoek brengt aan de tandarts. Zo kan de tandarts goed kijken wat de staat van je tanden is en kom je niet voor allerlei (nare) verrassingen te staan later. Je houdt het dan keurig netjes bij! Als je op zoek bent naar een goede tandarts, dan is De Tandartsenkliniek misschien iets voor je.

Eet en drink gezond

Eet en drink gezond. En nee, dat is niet alleen goed voor je gewicht dus! Wist je dat gezond eten en drinken ook van invloed is op je gebit? Immers, als je alleen maar slecht voedsel naar binnen werkt, zal je mond daar ook last van hebben. Door veel groenten en fruit te eten neemt ook de kwaliteit van bacteriën toe in de mond.