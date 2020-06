Zo houd je je huid stralend en gezond tijdens de warme zomermaanden

De zomervakantie staat voor de deur en ook al betekent dit voor veel Nederlanders dat we lekker rustig in eigen land blijven, krijgen we wel te maken met veel zon. Hoe zorg je goed voor je huid deze zomer? Nieuws.nl heeft een aantal gouden tips op een rijtje gezet.

Zonnebrandcrème

Onze huid heeft een optimale verzorging nodig, niet alleen om er goed uit te zien, maar ook omdat onze huid hierom vraagt. Wat kan je doen om je huid gezond en stralend te houden tijdens de zomermaanden? Dit betekent allereerst smeren, smeren en nog eens smeren, ook als het bewolkt is. Het is voor je huid eigenlijk het beste om zo min mogelijk vol in de zon te zitten. Zorg dat je kiest voor een hoogwaardige zonnebrandcrème, die aan verschillende eisen voldoet. De factor bepaalt hoe lang je in de zon kunt blijven liggen of zitten zonder dat je huid direct verbrandt. Kies voor een product dat zowel beschermt tegen UVB-stralen als ook de UVA-stralen. En koop regelmatig een nieuwe zonnebrandcrème en vermijd de middaguren.

Schoonmaken

Maak je huid twee keer per dag schoon, ook tijdens de vakantie en als je geen zin hebt. Zeker in de zomer, wanneer je meer zweet. Dit kan, in combinatie met het gebruik van te vette producten, je poriën verstoppen. Kies daarom alleen voor olie-vrije producten om puistjes te voorkomen en zo je huid zuiver en stabiel te houden. Verder is het leuk om tijdens de zomer te variëren met beautyproducten en af en toe andere cosmetica te gebruiken. Heb je geen zin om de stad in te gaan en wil je jezelf laten verrassen? Laat dan elke maand de beautybox thuis bezorgen.

Hydratatie

Onze huid heeft water nodig, en al helemaal in de zomer. Door je huid voldoende te hydrateren, kan het beter zijn werk doen, zoals bescherming bieden tegen talloze invloeden van buitenaf. Dit betekent zowel voldoende water drinken, maar ook producten te gebruiken die hydraterend werken, zoals een moisturizer. Heb je last van een droge huid? Gebruik dan een hydraterende dag- en nachtcrème en doe wekelijks een masker op. Als het warm is, werkt aloë vera gel ook goed.

Primer en foundation

Maak je gebruik van een foundation? Doe dan eerst een hydraterende primer op. Oliën in de huid kunnen het pigment van foundations scheiden, waardoor vieze vlekken ontstaan. Een primer voorkomt dit, waardoor je foundation de hele dag mooi blijft zitten. Er worden tegenwoordig steeds meer make-up producten verkocht waar een sun protection factor (SPF) in zit. Dit betekent echter niet dat je hiermee voldoende beschermd bent tegen de zon.

Let op met parfum

Ga ten slotte niet met geur- en kleurstoffen de zon in, dit geeft een verhoogde kans op irritatie van de huid. Let goed op met parfum in de zomer. Spray geen parfum in je hals, want dit kan in combinatie met zonlicht voor meer pigment zorgen. Wil je toch parfum gebruiken? Spray het dan in je haar of op een shirtje. En vergeet je neus niet extra goed in te smeren, die verbrandt vaak als eerste. Gebeurt dit toch? Blijf smeren. Het is goed om te weten dat in veel aftersuns irriterende stoffen zitten waar een verbrande huid extra gevoelig voor is. Gebruik een crème zonder parfum, alcohol en menthol.