Kerstpakket ideeën en trends 2020

Elk jaar gaan duizenden ondernemers weer op zoek naar leuke kerstpakketten en kerstpakket ideeën. Vooral dit jaar is het belangrijk om de leukste en mooiste kerstpakketten te schenken. We weten natuurlijk allemaal hoe moeilijk sommige werknemers en werkgevers het dit jaar hebben gehad. Het coronavirus leidde tot veel faillissementen en bijbehorende ontslagen werknemers. Daarom is het dit jaar belangrijker dan ooit om de werkrelaties tussen werkgevers en werknemers te behouden en te verbeteren. Maar welke kerstpakket ideeën zijn populair dit jaar? Je leest hier meer over de populairste kerstpakkettentrends van 2020.

Milieuvriendelijke kerstpakket ideeën voor 2020

2020 is een zeer bijzonder jaar, wat ook weer te merken is aan de huidige kerstpakkettentrends. Het grootste gedeelte van de kerstpakkettentrends hebben met een bepaald thema te maken. Zo zijn dit jaar de thema’s biologisch en duurzaam ontzettend populair. Dit komt voornamelijk door de enorme bosbranden in Australië en het tekort aan voedsel in vele landen dat ontstaan is door het coronavirus. Om hier rekening mee te houden, besluiten veel ondernemers duurzame of biologische kerstpakketten te schenken. Deze zijn dan gevuld met gezonde en milieuvriendelijke producten. Dit kunnen dus eetbare cadeaus zijn, maar ook non-food cadeaus. Het schenken van zulke leuke kerstpakketten is niet alleen goed voor de werkrelaties, maar ook voor de aarde. Aangezien steeds meer bedrijven hun best doen om het milieu minder te schaden, verwachten we voorlopig een blijvende toename wat biologische en duurzame kerstpakketten betreft.

Zelf leuke kerstpakketten samenstellen

Een andere populaire kerstpakkettentrend in 2020 is het zelf samenstellen van kerstpakketten, aldus Luke van Kerstpakkettenidee.nl. Hierbij laten werkgevers hun werknemers zelf een kerstpakket naar wens samenstellen dat dan binnen een bepaald budget moet blijven. Op deze manier ben je als werkgever vrijwel zeker dat je werknemers tevreden zijn met de kerstpakketten. Immers, ze hebben complete keuzevrijheid en mogen het budget volledig naar wens besteden. Het budget van een kerstpakket ligt gemiddeld tussen de dertig euro en vijftig euro, maar dit varieert natuurlijk per bedrijf.

Andere populaire kerstpakkettentrends

Hoewel reizen in 2020 niet echt soepel gaat, is de verwachting dat dit in 2021 zal veranderen. Werkgevers besluiten dan ook voor kerstpakket ideeën als landenthema’s en reisproducten te gaan. Denk dan aan kerstpakketten die volledig in het teken van een land staan, zoals Italiaanse kerstpakketten of Spaanse kerstpakketten. De kerstpakketten met reisproducten bevatten diverse artikelen die mee op reis kunnen. Dit kunnen kleine dingen zijn als een pet of zonnebril, maar ook grotere cadeaus als koffers en tassen. Deze leuke kerstpakketten zorgen in ieder geval voor een feestelijke stemming.