Zakelijk leesvoer tijdens de vakantie? Drie inspirerende boeken

Hypegevoelig geneuzel wordt het wel genoemd, managementboeken over leadership, agile, leap en ga zo maar door. Niet ieder boek over business gaat daarover. Er zijn er die heel andere onderwerpen bespreken en enorm inspirerend zijn.

Daarom een aantal boeken voor de vakantie om je mind scherp te houden, zaken eens van een andere kant te bekijken en na te denken over of je nog wel doet wat je wilt doen. Als jij na de vakantie je laptoptas 17 inch weer oppakt ga je het misschien wel heel anders doen. Of een beetje anders.

Inspirerend, zo’n boek over een werkweek van 4 uur

Tim Ferriss schreef het boek ‘Een werkweek van 4 uur’ en het werd een hit. Het boek gaat over het op een andere manier benaderen van werk, inkomen, pensioen en vrije tijd. Wie z’n schouders eronder zet kan in minder tijd net zoveel en soms zelf meer klaarspelen en dus met minder uren werken toe. Heb je meer tijd voor je andere liefhebberijen of dat outdoorleven dat je graag wilt leiden. Met je Fjallraven rugzak de bossen in omdat je daar happy van wordt bijvoorbeeld. Met andere woorden: vooral dingen doen waar je blij van wordt. Dat werkt het beste.

Interessant, erachter komen wat het geheim van bol.com is

Marketingdirecteur Michel Schaeffer, doet een boekje open over het succes van Bol.com. Over de keuzes die werden gemaakt en de ontwikkelingen die het bedrijf doormaakte. En heerlijk om te lezen hoe een bedrijf zo succesvol kon worden. Dat gewoon lekker positief leesvoer. Stop dit boek in je Plevier en neem het mee naar wel strand, tentje, hotel of boshuisje dan ook.

Eye-opener, waarom doe je wat je doet

Vorig jaar was het boek ‘Start with why’ van Simon Sinek het bestverkochte managementboek. Een Engelstalig boek dat leidinggevenden leert om mensen te inspireren. Niet alleen om meer uit zichzelf te halen, maar voornamelijk om tot actie te komen. Bovendien, zo vertelt de schrijver, weten succesvolle mensen ‘waarom’ ze iets doen.