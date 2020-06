Nieuwe zonnebril nodig? Hier moet je op letten

De zomervakantie staat voor de deur en de eerste hittegolf dient zich deze week meteen al aan. Het is de start van een droge en warme periode en dat betekent flink smeren, voldoende de schaduw opzoeken, genoeg water drinken en goed naar je lichaam luisteren. En uiteraard een zonnebril op. Waar moet je op letten als je een nieuwe zonnebril gaat kopen? Nieuws.nl zocht het uit.

UV-straling tegenhouden

Jaarlijks worden in Nederland ruim één miljoen zonnebrillen verkocht. Langdurige blootstelling aan de zon veroorzaakt namelijk tal van oogproblemen en oogaandoeningen. En dit gebeurt niet alleen in de zomer. Bij het kopen van een zonnebril zijn er verschillende factoren waar je goed op moet letten. Een dure zonnebril betekent niet automatisch dat het ook de beste keuze is. Veel zonnebrillen hebben tegenwoordig glas met honderd procent bescherming tegen UV-straling en dus ook verblinding. Een UV-400 sticker geeft aan dat een zonnebril alle UV-straling weerhoudt.

Soorten brillenglazen

We gebruiken een zonnebril niet alleen als we op een terras of op het strand zitten, maar ook voor in de auto zijn ze belangrijk, met name als de zon laag hangt. Voor al die mensen die in Nederland of daarbuiten binnenkort met vakantie gaan, zijn zonnebrillen een onmisbaar item. Als je kijkt naar de brillenglazen, bieden brillenglazen van glas bescherming tegen krassen. Deze zijn echter minder geschikt als je intensief gaat sporten. Ben je een actieve sporter? Dan kan je beter voor kunststof brillenglazen kiezen. Deze kunnen tegen een stootje. Daarbij zijn ze vaak lichter en comfortabeler.

Grootte zonnebril

Een zonnebril van een uitstekende kwaliteit moet volledig optisch zuiver zijn. Bobbels, strepen en vegen mogen niet zichtbaar zijn bij hoogwaardige glazen. Verder moet een zonnebril groot genoeg zijn en goed afgestemd zijn op jouw gezicht. Het is niet de bedoeling dat zonnestralen toch nog jouw ogen bereiken. Als de zon bijvoorbeeld aan de bovenkant of zijkant van het montuur naar binnen komt, dan is het goed om naar een ander model te kijken. Let erop dat de brillenglazen de ogen van de wenkbrauw tot de bovenkant van het kaakbeen verbergen. Beweeg een beetje als je zonnebrillen gaat passen, want het is de bedoeling dat het montuur goed vastzit.

Lichtabsorptie

Ten slotte is de lichtabsorptie belangrijk als je op pad gaat om een zonnebril te kopen. Het wil niet zeggen dat donkere brillenglazen een betere bescherming bieden in vergelijking met lichtere glazen. Daarom is het verstandig om te kijken wat de CE-markering van de zonnebril is. Deze moet minimaal CE3 zijn. Brillenglazen met een CE-markering van 0 tot en met 2 kun je dus beter vermijden. Het is mogelijk om een hogere bescherming te kiezen, CE-markering 4. Dit is hoogste beschermingsgraad met 92-97 procent lichtabsorptie.