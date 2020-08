Bedplassen: hoe ga je als ouders hiermee om?

Nu de scholen weer beginnen, kan het zijn dat kinderen gaan bedplassen. Of ze doen dit al af en toe of gaan dit opeens iets vaker doen. Een reden hiervoor kan de overstap naar de basisschool zijn. Voor sommige kinderen is een spannend moment in hun leven. Ongeveer 1 op de 8 kinderen die op de basisschool start, plast nog in bed. Voor de 10-jarigen is dit vijf procent en voor de 12- tot 14-jarigen is dit twee procent. Wat kan je als ouders hieraan doen? Bedplassen is namelijk voor zowel ouders als kind frustrerend.

Feiten over bedplassen

Bedplassen komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. Er zijn kinderen die iedere nacht in bed plassen, anderen kinderen plassen een enkele keer per jaar in bed. En anderen blijven tussen periodes van bedplassen wel een week droog. Op zich hoeft bedplassen tot een jaar of zeven geen signaal te zijn voor een achterliggend probleem. Vaak gaat bedplassen vanzelf over. Sommige kinderen schamen zich voor het bedplassen, vooral als ze ervoor gestraft of ermee gepest worden. Soms willen ze daardoor niet bij vriendjes slapen of op schoolkamp gaan.

Wanneer spreken we eigenlijk van bedplassen? Als een kind van zes minimaal tweemaal per maand ’s nachts in bed plast of als een kind ouder dan zes jaar minimaal eenmaal per maand in bed plast. Bedplassen heet ook wel enuresis nocturna. Bij meer dan vijftig procent van de kinderen komt bedplassen in de familie voor. Het kan dus goed zijn dat een van de ouders vroeger als kind ook in bed plaste.

Plaswekker tegen bedplassen

Het belangrijkste is dat ouders of opvoeders niet boos worden. Straffen heeft geen enkele zin. Een kind moet zich veilig voelen om erover te praten en de ruimte voelen dat er samen naar een oplossing gekeken wordt. Een van deze oplossingen is een plaswekker tegen het bedplassen. Een innovatieve methode waarbij een kind op een speelse manier zindelijk wordt en of van het bedplassen afkomt. Naast een plaswekker wordt er gebruik gemaakt van een app. De plaswekkermethode is een training waarbij het kind leert wakker te worden wanneer de blaas een signaal afgeeft als deze vol is.

Preventief wakker maken

Daarnaast helpt het om het kind voor het naar bed gaan te laten plassen. Voordat het kind gaat slapen, kunnen ouders met het kind afspreken dat het preventief wakker wordt gemaakt op een vastgesteld tijdstip. Doe dit op een rustige manier op het afgesproken tijdstip en vertel dat er even geplast gaat worden. Het is belangrijk dat het kind ook echt wakker is en het dus niet slapend gaat plassen.

Positief belonen

Het is verstandig om het kind te blijven stimuleren en waarderen wanneer het goed gaat. Dit kan met behulp van een kalender. Dit is een methode van positief belonen, waarbij het kind spelenderwijs gemotiveerd wordt om liefs elke nacht droog door te komen. Uiteraard is een waterdichte matrasbeschermer of een bedzeil een must. Dit voorkomt stinkende plasvlekken of dat je op een gegeven moment de matras moet weggooien. En zorg er ten slotte voor dat het naar bed gaan ritueel licht, plezierig en leuk blijft.