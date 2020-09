Klussen in coronatijd: met deze tips word jij een echte professional

Hik jij ook al een hele tijd tegen het verven van het buitenhoutwerk van jouw huis aan? Is ook geen leuk klusje. Ontvetten, schuren, afplakken, grondverven, lakken. Het is een heel gedoe. Een schilder inhuren kan natuurlijk, maar dat hakt flink in je budget. Jij kunt dit gewoon zelf. Echt?! Ja, natuurlijk! Men zegt, van fouten leer je. Lees hier wat je in ieder geval níet moet doen. Leer van de fouten van een ander en schilder jouw huis als een professional.

Weersomstandigheden

Te warm, te koud, te nat. De weersomstandigheden zijn erg bepalend voor het resultaat van jouw schilderwerk. Ga je aan de slag bij een temperatuur boven de 25 graden? Dan droogt de verf te snel. Hierdoor heb je kans dat er scheuren en blaasjes ontstaan. Is het te vochtig? Stel je klus dan ook even uit. De verf hecht niet goed wanneer de luchtvochtigheid te hoog is. Wanneer er regen voorspelt is kun je ook beter nog even wachten. Schilderen in de regen klinkt sowieso al niet ideaal, maar ook wanneer het gaat regen als de verf nog nat is kan dit kraters en kringen veroorzaken. Zonde dus! Wanneer kun je dan wel aan de slag? De beste maanden om buiten te schilderen zijn april tot en met oktober. De ideale schildertemperatuur is 19 graden.

Ontvetten, dan schuren

Precies. Dat lees je goed. Je begint met het ontvetten van je houtwerk. Klinkt een beetje gek zeg je? Want met schuren werk je het vuil toch weg? Juist niet! Wanneer je schuurt leg je het hout bloot. Als je daarna gaat ontvetten wrijf je het vuil in het hout. Dit krijg je er niet meer uit. De verf hecht hierdoor minder goed, waardoor de kans groot is dat je wanneer je klaar bent weer opnieuw kunt beginnen. En dat wil je natuurlijk niet. Begin je verf klus dus altijd met ontvetten. Ga daarna aan de slag met schuurpapier.

Geen grondverf gebruiken

Al dat houtwerk in de lak zetten vind je wel genoeg werk. Eerst ook nog alles in de grondverf zetten heb je echt geen zin in hoor. Tja, dit moet je uiteindelijk natuurlijk zelf weten. Maar het is allemaal al zo veel werk en als je over een jaar weer opnieuw kunt beginnen, word je daar ook niet blij van. Grondverf zorgt voor goede hechting van de verf. Door de goede hechting krijg je een veel mooier en gladder resultaat die lang meegaat. Wil je toch graag snel klaar zijn, gebruik dan sneldrogende grondverf. Snel klaar én een mooi eindresultaat. Perfect!

Zelfde kleur grondverf als de lak

We zijn het er dus over eens dat je grondverf gaat gebruiken. De grondverf in dezelfde kleur als de lak. Dat klinkt als een goed idee. Niet dus! Wanneer je dezelfde kleur grondverf als de aflak gebruikt, kun je niet goed zien waar je de lak al hebt aangebracht. Of erger, waar nog niet. Wil je dus niet onderdoen voor de professionals, neem dan altijd een grondverf die een paar tinten afwijkt van de aflak.

Goedkope kwast

Nog zo’n veel gemaakte fout. Lijkt ook weer een goed idee. De grondverf, lak, schuurpapier en tape waren allemaal al duur genoeg. Lekker besparen op die kwasten dus. Want een kwast is een kwast. Niets is minder waar. De haren van de goedkopere variant laten vaker los of ze breken af. Ook nemen ze vaak niet genoeg verf op, waardoor je een minder strak resultaat krijgt. Ook de vorm van de kwast is belangrijk. Voor het verven van kozijnen gebruik je een ronde kwast die prettig in de hand ligt. Zorg voor voldoende dekking en, misschien wel het belangrijkste, geduld! Steek even wat tijd in de klus en je zit de komende jaren gebakken.