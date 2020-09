Waarom het nog steeds leuk is om naar de bios te gaan

De herfst is de ideale periode om eens een bezoekje aan de bioscoop te brengen. Niet alleen omdat het ’s avonds snel donker wordt, maar ook omdat er meer nieuwe films uitkomen. Hoe komt het dat ondanks Netflix en andere streamingsdiensten de bioscoop nog steeds zo populair is?

Wereld van verschil

Thuis op de bank een film kijken of een bezoek aan de bioscoop brengen is totaal anders. Thuis kijk je met veel minder aandacht. Je onderbreekt de film wanneer je wilt, bekijkt bij wijze van spreken een nieuwe collectie tassen dames op je smartphone en ondertussen app je met je vader of moeder. Wanneer je naar de film gaat, zoek je van te voren een film uit. Je bereid je beter voor. Je loopt met je schoudertas dames of rains backpack over een rode loper en zoekt een plaats uit in een donkere zaal. Het zijn misschien kleine dingen, maar ze zorgen er wel voor dat je meer voorpret beleeft.

Beeld- en geluidskwaliteit

Wanneer je in zo’n donkere zaal zit en de film begint ga je helemaal op in de film. Je focus is bij de film en nergens anders. Vandaar dat sommige mensen films zoals bijvoorbeeld Star Wars of de nieuwste James Bond op een groot doek willen bekijken met daarbij goed geluid. Hoe groter het scherm hoe meer impact.

Sociale bezigheid

Wanneer het pauze is valt er wat betreft de horeca heel wat te kiezen. Vroeger was het vooral popcorn en cola, maar tegenwoordig kan je kiezen uit meerdere speciaal bieren. De beleving is heel anders dan thuis. Naar de bioscoop gaan is een sociale bezigheid, je kan een lach of een traan delen of het einde van de film met iemand bespreken. Thuis zit je vaak alleen te kijken.

Goed voor je hersenen

Verder blijkt uit een studie van University College in Londen dat een avondje naar de bioscoop positief is voor je hersenen en je hart. Volgens dr. Joseph Devlin, hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de universiteit in Londen komt dat omdat naar de bioscoop gaan je brein de kans geeft om zich langdurig ergens op te focussen. Datzelfde geldt ook voor andere culturele ervaringen die je opdoet.

Gezonde hartslagzone

En dat focussen is goed voor je hersenfunctie. Daarnaast werd in het onderzoek ook gekeken naar de harstslag van de proefpersonen die naar een film keken. Daaruit bleek dat de filmkijkers zo’n 45 minuten doorbrachten met een gezonde hartslagzone. Dat staat gelijk aan het tempo van je hart wanneer je licht aan het sporten bent. Goed nieuws, maar dat betekent niet dat je het sporten moet verruilen voor het kijken van een film. Want wie fit wil blijven zal ook zeker moeten bewegen.

Drive-in bioscoop

Wie een bioscoop uitje nog interessanter wil maken kan binnenkort naar de drive-in bioscoop op het landgoed van koningin Elizabeth. In de groene parken van het landgoed Sandringham komt een echte drive-in bioscoop te staan. Vanaf 25 september kan je kijken naar klassieke films zoals A Star is Born, Bohemian Rhapsody en Toy Story. Kaartjes kosten ongeveer 32 pond per auto.