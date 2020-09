Zo heb je voordelig een iPhone in je bezit

Dit jaar komen er maar liefst vijf nieuwe modellen van iPhone op de markt, althans, zo gaan de geruchten. Naast de reeds beschikbare iPhone SE 2020 verschijnen er in het najaar nog vier modellen: twee high-end modellen iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max en twee instapmodellen iPhone 12 en iPhone 12 Max. Wat is een voordelige manier om een iPhone te hebben?

iPhone SE 2020

Elk jaar rond september kondigt Apple haar nieuwe iPhones aan. De vernieuwingen zijn vaak gebruikelijk, namelijk iets sneller, verbeterde camera’s en je telefoon hoeft minder vaak op te laden. Elk jaar een nieuwe iPhone kopen is best een dure hobby. Consumenten die echte iPhone fans zijn, willen wellicht niet anders. Maar als je nu aan een nieuwe telefoon toe bent, moet je dan meteen voor de nieuwste gaan? Dit voorjaar is de iPhone SE 2020 op de markt gekomen. Een belangrijke reden om voor dit model te kiezen is de betaalbare prijs. Hoewel je niet op alle vlakken de nieuwste techniek krijgt voor 439 euro, heb je wel op dit moment de snelste mobiele chip in handen. Het is een telefoon waar je vier jaar mee kan doen en dat is vrij ongekend.

Refurbished iPhone

Een andere manier om als consument nog een beetje met de snelheid van Apple mee te bewegen én aan je portemonnee te denken, is een refurbished iPhone. Een refurbished iPhone is een tweedehands iPhone die helemaal wordt schoongemaakt, gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Deze modellen zijn voorzien van twee jaar garantie, zijn goedkoop en tevens duurzaam. Het is ook mogelijk om een ouder model te kopen, vooral als je het niet zitten om 809 euro neer te leggen voor het nieuwste model. Wat de iets oudere iPhones aantrekkelijk maakt, is vooral het update-beleid. Apple blijft de smartphones een langere tijd ondersteuning geven voor de nieuwe iOS updates.

Zo kan je de iPhone Xr van vorig jaar kopen voor 709 euro of de iPhone 8 uit 2017 voor 539 euro. Als je hierbij meeneemt dat de iPhone Xr waarschijnlijk nog vier jaar ondersteuning krijgt en de iPhone 8 nog drie, kost de iPhone 11 162 euro per jaar, de Xr 177 euro per jaar en de iPhone 8 180 euro per jaar.

Langer met je telefoon doen

Uiteraard is het ook mogelijk om geld te besparen door zo lang mogelijk van je huidige nieuwe telefoon gebruik te maken. Als je bijvoorbeeld de iPhone 11 daadwerkelijk vijf jaar lang heel weet te houden, is dat over de gehele levensduur relatief goedkoper dan wanneer je nu een ouder model koopt. Je kan halverwege de levensduur de accu een keer laten vervangen voor 75 euro extra en dan ben je ongeveer even duur uit als met een tweedehands toestel.

5G netwerk

Met de komst van het nieuwe 5G netwerk zal er ook weer het een ander verschuiven. Consumenten die van dit snelle mobiele netwerk gebruik willen maken, hebben hiervoor een geschikt toestel nodig. De nieuwe modellen van iPhone die dit najaar op de markt komen, zijn hiervoor geschikt. Dit betekent wel dat er wat dieper in de buidel moet worden getast.