Herfst zorgt voor groter libido bij mannen

Onderzoek heeft aangetoond dat mannen in de herfst meer zin hebben in seks. Uit studies waarbij de hormoonspiegel van mannen een heel jaar werd bijgehouden, laten een duidelijke stijging van testosteron niveau zien in de herfstmaanden.

Het is dus niet het thuiswerken of omdat hij niet meer naar de sportclub kan, dat hij knuffeliger is dan anders. Dat hij vaker thuis is nu, is misschien wel de reden dat het jou nu meer opvalt dan andere jaren. Over het waarom van deze hormoonstijging zijn de onderzoekers het nog niet helemaal eens. Gespeculeerd wordt dat het de overblijfselen zijn vanuit de oertijd waarin bepaalde diersoorten in de herfst het paarseizoen hadden. Maar ook minder daglicht zou een van de oorzaken kunnen zijn.

Meer zaadcellen

Nog een feit is dat de herfst voor mannen het meest vruchtbare seizoen is. Dit heeft er dan weer mee te maken dat de zaadcelproductie in de zomer, als het warm is, daalt. Het herstel hiervan heeft enkele weken nodig met als gevolg dat het in de herfst dus weer helemaal goed op gang is.

Tijd voor elkaar

Dit verhoogde knuffelniveau heeft natuurlijk vele voordelen, ook voor jou. Zeker nu je door alle maatregelen waarschijnlijk nog steeds meer tijd in huis en met elkaar doorbrengt dan ooit tevoren. Om te zorgen dat je het dan samen leuk hebt, is het goed om ook echt bewust tijd voor elkaar vrij te maken en elkaar niet als vanzelfsprekend te gaan beschouwen. En om misschien eens wat nieuws uit te proberen. Beide buiten je comfortzone stappen, kan je relatie een nieuwe boost geven.

Tijd voor iets nieuws

Iets nieuws proberen is altijd spannend en brengt je een beetje terug naar het begin van je relatie toen je elkaar nog niet zo heel goed kende en nog moest ontdekken wat de ander fijn vond. Dit gevoel kun je terugkrijgen door op andere plaatsen te vrijen, andere standjes uit te proberen of door eens (andere) seks speeltjes te gebruiken.

Heb jij soms moeite met een hoogtepunt bereiken, weet dan dat je zeker niet de enige bent. Gelukkig zijn er middelen om je hierbij te helpen. Probeer maar eens een duo vibrator uit. Duo Vibrators kunnen dit probleem verminderen door dat je beide geprikkeld worden. Daarnaast zorgt deze vibrator voor een nieuwe ervaring, niet alleen voor jou maar ook voor je partner. Wedden dat jullie avond een nieuwe impuls krijgt.

Ook app gestuurde sextoys zijn spannend om eens uit te proberen. Het zijn namelijk de ultieme verwentoys voor stelletjes. Je deze natuurlijk gebruiken als je naast elkaar ligt maar juist ook op afstand. De controle uit handen geven is natuurlijk al spannend op zich maar helemaal als je partner dan ziet of hoort hoe jij er op reageert. Deze app gestuurde toys zijn heel makkelijk te gebruiken via een app en je smartphone. Ze zijn ook heel geschikt als voorspel.

Laat de blaadjes dus maar vallen deze herfst en laat de lange donkere avonden maar komen, want tussen de lakens komt het allemaal goed.