Elektrische haard niet te onderscheiden van echt vuur

Een elektrische haard in huis zorgt voor directe gezelligheid en sfeer, waar je de haard ook plaatst. Tegenwoordig zien steeds meer mensen de voordelen van een sfeerhaard; het geeft direct sfeer en je kunt hem gemakkelijk plaatsen (het enige dat je nodig hebt is een stopcontact). De technologie heeft er ook nog eens voor gezorgd dat het vuur niet meer van echt te onderscheiden is.

Verschillende soorten haarden

Wil je een elektrische haard aanschaffen? Dan heb je de keuze uit verschillende soorten modellen en maten. Je hebt bijvoorbeeld een elektrische inbouwhaard, een vrijstaande haard, een hangende haard of een inzethaard. Een hangende haard is heel gemakkelijk te plaatsen; als je een stopcontact in de buurt hebt is dat eigenlijk al voldoende. Het maakt niet uit waar je de elektrische haard plaatst, of dit nu in je woonkamer of in de badkamer is, het zorgt direct voor een sfeervolle en warme ambiance.

Tegenwoordig is het vuur van de elektrische haarden niet meer te onderscheiden van een echt haardvuur. Houtblokken die erbij geleverd worden kunnen zorgen voor een prachtig spel van vlammen.

Een vrijstaande elektrische haard

Een vrijstaande elektrische haard is een ongekende blikvanger. Je kunt de sfeerhaard gebruiken als een roomdivider of hem midden in een ruimte plaatsen; je hebt enorm veel mogelijkheden. Plaats hem in de slaapkamer, de woonkamer, keuken of badkamer en het geeft direct die warme sfeer waar je naar op zoek bent.

Een elektrische haard brengt enorm veel voordelen met zich mee. Het grootste voordeel is toch wel dat je geen rookkanaal of een schoorsteen nodig hebt. Het enige dat je nodig hebt is een stopcontact. In vergelijking met een gashaard, die ook veel duurder is, is de elektrische haard om deze reden een goed alternatief. Het gebruikersgemak is hetzelfde, alleen is het makkelijker om een elektrische haard aan te sluiten. Als je wilt genieten van de warmte en de sfeer van een haard in bijvoorbeeld je badkamer of keuken, dan is een sfeerhaard een prima alternatief. Daarnaast is veiligheid ook een voordeel van de elektrische haard; je kunt de haard gemakkelijk plaatsen in een ruimte waar geen toezicht is. Om deze reden worden elektrische haarden ook veel gebruikt in restaurants en hotel lobby’s.

Een realistisch vuurbeeld

Met een elektrische haard heb je comfort en warmte van een echte haard, maar dan zonder de nadelen. Je hebt geen last van rondspringende vonken, je hoeft niet continu hout op het vuur te gooien en je hebt geen last van de hitte van het vuur. Ook is een elektrische haard veel veiliger dan bijvoorbeeld een echte open haard of een gashaard.

Een sfeerhaard is makkelijk om te installeren, je hebt geen rookkanaal of schoorsteen nodig en het is betaalbaar. Daarnaast is het vuur van een elektrische haard levensecht. Door middel van spiegels en lampen wordt dit realistische vuurbeeld gerealiseerd. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van waterdamp, waardoor je een optimale vuurbeleving krijgt. Andere sfeerhaarden hebben een warmte-element, waardoor het ook mogelijk is om een ruimte te verwarmen. Hierdoor krijg je helemaal het effect van een echt haardvuur.