Interieur- en verzorgingstips voor thuiswerkers

Je werkplek inrichten zoals jij dat wil: dat kan in deze coronatijd waar thuiswerken de nieuwe norm is. Door de aangescherpte maatregelen van het kabinet werken we voorlopig nog langer thuis. Dan kunnen we er maar beter het beste van maken. Geen beter moment dan nu om je werkplek eens flink onder handen te nemen, waardoor deze nog meer als thuis voelt, en ook een beetje als kantoor.

Vast bureau

Zorg allereerst dat je een vaste werkplek hebt, dus een bureau waar je elke dag aan kan zitten. Dit kan uiteraard ook de keukentafel zijn, maar idealiter is dit een bureau in een aparte kamer. Is dit niet mogelijk, creëer dan een werkplek die je eventueel kan afschermen met een kamerscherm. Zorg dat je werkplek opgeruimd is, koop af en toe verse bloemen, een nieuwe plant, en bestel online een ladekastje waar je al je werkpapieren en mappen in kan opbergen. En uiteraard mag een foto op canvas van je favoriete vakantie niet ontbreken.

Opruimen en opbergen

Een rommelige werkplek zorgt voor onrust en afleiding. In een opgeruimde omgeving werk je productief en geconcentreerd gedurende je werkdag. Met voldoende werkruimte en vaste plekken waar je je spullen kunt opbergen zorg je voor meer rust en overzicht. Wat dacht je van een dressoir, zodat je voldoende opbergmogelijkheden hebt. Hier kan je je mooiste woonaccessoires op uitstallen. Dit kan natuurlijk ook met een opbergkast met open en dichte vakken.

Verlichting en een nieuwe kleur op de muur

Kies voor de juiste verlichting, dit is belangrijk voor je concentratie en je ogen. Als je niet veel daglicht hebt, kan je het beste kiezen voor wit, ‘koud’ LED licht. ‘Koud’ licht is meer van toepassing en efficiënter in een ruimte waarin gewerkt wordt. En wellicht is het tijd voor een andere kleur op de muur. Ga naar de verfwinkel, laat je verrassen, koop een blik verf en ga een dag schilderen. De kleuren in je kamer hebben deels invloed op je humeur en concentratievermogen. Wil je vooral goed geconcentreerd aan het werk, kies dan voor geel. Wil je je creativiteit wat meer de aandacht geven, kies dan voor oranje of turquoise.

Gezelligheid in huis

Blijf op zoek naar inspiratie. Je kan niet continu werken en ook niet honderd procent geconcentreerd zijn op een dag. Neem af en toe een pauze, lees een tijdschrift of je favoriete boek, maak een wandeling of bel een collega. Zorg voor leuke quotes om je heen, die je op je ijskast kan plakken, op je laptop of een deur. Je kan ook houten knijpers gebruiken, kaarthouders, fotolijstjes of een memo rek. Voor wat extra gezelligheid: koop wat kaarsen, een roomspray of zet geurstokjes neer.