Zweetvoeten: dit kan je er tegen doen

Zweetvoeten: niemand zit erop te wachten. De eigenaar van de voeten niet, maar ook de omgeving niet. Gelukkig is er veel tegen te doen, zodat je met een gerust hart je schoenen uit kan doen bij een nieuwe date of als je thuis aan het werk bent, zonder dat er iemand omvalt. Wij hebben de beste tips op een rijtje gezet tegen zweetvoeten.

Voetenbadje

Wat te doen tegen zweetvoeten? Een eerste eenvoudige tip die je terwijl je thuis aan het werk bent of ’s avonds als je televisie kijkt kunt proberen, is een voetenbadje met thee. Doe je voeten elke dag 20 a 30 minuten in een warm badje met zwarte thee. Dit helpt om de bacteriegroei te verminderen en vernauwt je poriën, waardoor de kans op zweetvoeten kleiner wordt. Herhaal dit een week lang en dan: ruiken maar. Ben je niet zo’n theeleut? Neem dan een voetbad met een scheut natuurazijn, antibacterieel mondwater, zoals Listerine, Epsom zout (ook goed tegen pijnlijke voeten) of lavendelolie. Dit helpt om bacteriën tegen te gaan.

Wassen, drogen en schone sokken

Het is uiteraard belangrijk dat je elke dag je voeten wast met antibacteriële zeep en vervolgens goed droogt. Trek elke dag schone sokken aan. Houd je van wandelen? Sokken die gemaakt zijn van wol en katoen zijn goede vochtopnemers. Je kan ook sokken nemen met een dikkere badstof zool, die nemen ook vocht op, of bamboe sokken. Ga je een langere wandeling maken? Neem dan extra sokken mee.

De juiste schoenen

Het belangrijkste is dat je een natte huid voorkomt. Een tip om je schoenen, sokken en voeten droog te houden, is het strooien van talkpoeder in je sokken en je schoenen. Talkpoeder absorbeert vocht en houd je voeten droger. Over schoenen gesproken: daar begint soms de ellende al. Schoenen die onvoldoende ventilatie bieden of die van onnatuurlijke materialen zijn gemaakt, verhogen de kans op transpiratie. Kies dus voor natuurlijke materialen, waar mogelijk, zonder al te strakke veters en van de juiste maat. De meeste mensen dragen te kleine schoenen, wat een belangrijke oorzaak is van kalknagels.

Voeding en zweetvoeten

Wat voeding en drank met zweetvoeten te maken heeft? Nou, best veel. Voor de koffieleuten is dit wellicht een uitdaging, maar vermijd een aantal weken pikante voeding, frisdranken en cafeïne. Ruik je een verbetering? Kijk dan of je deze voeding en drank uit je dieet kunt schrappen, of in ieder geval er veel minder van eten en drinken.

Bezoek de pedicure

Trakteer jezelf op een bezoek aan de pedicure. Ook onze voeten hebben verzorging nodig, maar krijgen dit vaak niet. Met name overtollig eelt, dat ook pijnlijk kan zijn, draagt bij aan zweetvoeten. Dit komt omdat eelt bij zweterige voeten veel vocht opneemt. Trakteer jezelf dus op een bezoek aan de pedicure, waar je ook meteen met eventuele kalknagels terecht kan. Elke dag je voeten insmeren vinden voeten, en met name droge hielen, heel fijn. En als je dan toch aan het smeren bent: doe dit dan een weet met zinkzalf. Trek daarna sokken aan en ga slapen. Het zou zomaar kunnen dat je van je zweetvoeten af bent.