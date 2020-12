Corona-maatregelen moe? 4 tips om het vol te houden

We zijn het zat, de corona-ellende. Dat bleek wel uit de lange rijen tijdens Black Friday. Veel mensen begrijpen heel goed dat we voorzichtig moeten zijn, zo blijkt ook uit onderzoek van het RIVM. Maar we snakken naar wat verlichting. En dus lieten we vrijdag onze zorgen over corona, de klimaatcrisis, gedoe op internationaal politiek niveau, en de economie even thuis. Heel begrijpelijk natuurlijk, maar niet de meest verstandige manier. Hoe zorg je dat je de maatregelen volhoudt?

Het draagvlak voor de maatregelen

Het RIVM onderzoekt al sinds het begin van de coronacrisis hoe Nederlanders denken over de maatregelen. Ronde 8 van het onderzoek is net achter de rug. Vergeleken met de vorige ronde is het draagvlak voor de maatregelen onverminderd hoog gebleven, en zelfs wat gestegen. Maar we vinden het niet makkelijk: 18% van de respondenten geeft zelfs aan dat ze last heeft van psychische gezondheidsklachten, zoals somberheid, angst en slaapproblemen.

Tip 1: Maak van je huis een heuse spa

Dat shoppen op Black Friday deden we natuurlijk vooral om te ontspannen, maar dat kan ook thuis. Maak van je eigen huis een mini spa-resort. Ja, dat kost wat, maar ongelukkig of overspannen zijn is ook niet goedkoop. En bovendien heb je waarschijnlijk al heel wat in huis. We kopen de afgelopen maanden vooral spullen die het thuis comfortabeler maken, zo blijkt uit de cijfers. Dus die kunnen we dan nu fijn gebruiken. Als je ze nog niet hebt: online kopen, in plaats van in de winkel. Veel winkels gespecialiseerd in welness hebben inmiddels een prachtige webshop.

Tip 2: Verdiep je in nagellak in plaats van politiek

Verzet je gedachten even echt naar iets anders. Laat Rutte, Trump en je werk even voor wat ze zijn, en hou je bezig met iets wat niet zo beladen is. Het is heel gezond om de boel soms even de boel te laten. Verdiep je bijvoorbeeld in die spa-dag, en pak dat serieus aan. Koop gellak voor je nagels, en ontdek de wonderlijke wereld van base coats, oneindig veel kleurtjes, UV-lampen, nail art en nog zoveel meer.

Tip 3: Zoek verbinding met anderen

En doe dat samen met iemand anders. Het gebrek aan contact is voor velen van ons nog altijd het moeilijkste aan deze crisis: 72 procent van de deelnemers aan het RIVM-onderzoek geeft aan familie en vrienden te missen. 62 proces gaf aan zich eenzaam te voelen. De mens is een sociaal wezen, en ervaart vooral hoe belangrijk het is om het allemaal vol te houden, als hij of zij zich verbonden voelt. Doe die spa-dag dus met z’n tweeën – op anderhalve meter afstand. Of zoomend.

Tip 4: Leef gezond

Zorg goed voor jezelf. Je kan natuurlijk veel meer hebben als je mentale en fysieke weerstand hoog is. Hou je aan het vaste recept: beweeg 30 minuten per dag, eet gezond, ga op een vaste tijd naar bed, en zorg dat je genoeg slaapt. En probeer eens iets van mindfulness of meditatie. Er is inmiddels een enorme berg onderzoek waaruit blijkt dat dat op dezelfde manier werkt in het brein als antidepressiva – maar dan zonder de bijwerkingen.