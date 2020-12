Veilig online shoppen: waar moet je op letten?

We shoppen steeds meer online, en dat is niet zonder reden. Hygiënisch en op afstand boodschappen doen blijkt erg lastig in drukke winkels, zo leert de ervaring. De piek in besmettingscijfers lijkt bovendien verband te houden met de drukte in winkelstraten tijdens Black Friday, aldus het RIVM. Online shoppen is dus een goed alternatief. Maar hoe doe je dat verstandig?

Keuzes, keuzes, keuzes

In een gewone winkelstraat zit een eindig aantal winkels. Misschien een blokker, een H&M, en nog een paar schoenen-, delicatessen-, of woonwinkels. En dan houdt het op. Maar online is het aanbod oneindig, dus waar te beginnen? Precies om die reden zijn er inmiddels een paar fijne verzamelsites, waar ze het meest relevante aanbod voor je op een rijtje zetten. Op het platform van supersales krijg je bijvoorbeeld meteen alle aanbiedingen van 220 webwinkels per categorie te zien.

Thuiswinkel Waarborg

Als je eenmaal in een webshop terecht gekomen bent, controleer dan eerst (dus voordat je al verliefd bent geworden op een nieuwe jas of kandelaar) of de winkel betrouwbaar is. Kan je de contactgegevens makkelijk vinden, in het geval dat er iets mis gaat? Staat het KvK-nummer ergens vermeld? Dan ben je al een heel eind. Maar als je echt zeker wil weten dat je goed zit, kies dan voor een webshop met het keurmerk van Thuiswinkel Waarborg. Als de webshop aan al hun eisen voldoet, zit je goed. Je herkent een winkel met het keurmerk aan het logo (een rood-groen-wit blokje) dat meestal ergens boven- of onderaan de pagina van de winkel staat.

Reviews make the world go round

Controleer altijd de reviews als je ergens voor de eerste keer bestelt. Google de naam van de webshop samen met de term ‘reviews’ of ‘ervaringen’. Er komt dan vaak al een zee aan informatie bovendrijven. Kijk of er voldoende reviews zijn. Drie zeggen niet zoveel, behalve dan dat de winkel net begonnen is. Vijftig reviews geven al een veel beter beeld van de sterke en zwakke kanten van een winkel of product. Die hoeven natuurlijk niet allemaal positief te zijn, en je hoeft ze ook niet allemaal te lezen (al kan dat erg vermakelijk zijn), maar scan er wel even doorheen om te zien of er structureel terugkerende klachten zijn.

Verzendkosten en levertijd

Is dat allemaal in orde? Kijk dan nog even naar de verzendkosten. Het is vrij gangbaar dat het verzenden je maar een paar euro kost, en dat je vanaf 25 of 30 euro helemaal geen bezorgkosten hoeft te betalen. (Als er een vrachtwagen nodig is om je spullen te vervoeren, wordt het uiteraard een ander verhaal.) Ook de levertijden kunnen nogal wisselen. Het is erg jammer als je nu een mooi kerstcadeautje uitzoekt en die pas in januari ontvangt, dus kijk ook meteen even hoe lang ze erover doen. En tel daar dan voor de zekerheid nog een dag bij op.

Shoppen in het buitenland

Heb je een fijne shop gevonden? En zit die in het buitenland? Controleer dan nog even hoe het zit met de invoerrechten, want dat kan gezeur geven. Of hou het simpel en zoek binnen Nederland. Dan weet je in ieder geval zeker dat je die mooie kerstcadeautjes straks – coronaproof en wel – op tijd in huis hebt.