Vier valkuilen bij vloerverwarming

De beslissing om vloerverwarming te laten plaatsen onder je gietvloer is voor de meeste mensen redelijk eenvoudig te maken. Wie is er nou geen fan van lekker warme voeten? Ook zorgt vloerverwarming ervoor dat de warmte gelijkmatig verdeeld wordt over de ruimte, terwijl je geen last meer zult hebben van trek en tocht. Bovendien is het een goedkopere manier van verwarmen. Vloerverwarming, in combinatie met egaline om ervoor te zorgen dat de vloer vlak is, heeft dus diverse voordelen. Wat zijn de valkuilen?

Duur

Zo besluiten veel mensen om vloerverwarming niet te nemen omdat ze denken dat het heel duur is. Alhoewel het laten plaatsen van vloerverwarming inderdaad duurder is dan het laten plaatsen van radiatoren, zal het verwarmen wel een stuk goedkoper zijn. Het verwarmen met behulp van vloerverwarming kost namelijk 10 tot 15 procent minder. Wordt vloerverwarming je hoofdverwarming en laat je in totaal vijftig vierkante meter plaatsen? Dan zal dit tussen de 25 en 30 euro kosten per vierkante meter. Als je juist vloerverwarming als bijverwarming wilt gebruiken dan zal het een stuk goedkoper zijn.

Dekvloer

Als je ervoor hebt gekozen om wel vloerverwarming te nemen dan zullen de buizen geplaatst worden op de constructievloer. Vervolgens zal dit afgedekt worden met een dekvloer. Dit moet goed tegen de hitte kunnen, maar moet ook de warmte goed geleiden. Dit is nodig omdat de buizen van de vloerverwarming natuurlijk warm worden. Anhydrietvloeren zijn ideaal voor vloerverwarming. Dit is het geval aangezien ze minder gevoelig zijn voor schommelingen van de temperatuur. Ook wordt er vaak gekozen voor een zandcementvloer. Een goede keuze is hierbij sowieso van belang, want de dekvloer is essentieel voor de werking en levensduur van je vloerverwarming.

Isolatie

Bij het laten plaatsen van vloerverwarming moet je ook zeker denken aan de isolatie van je woning. In principe zou het bedrijf dat de verwarming legt je hierover moeten inlichten, want het is oprecht essentieel. Als de vloer onder de vloerverwarming namelijk niet goed geïsoleerd is, kan een deel van de warmte wegtrekken naar beneden, wat uiteraard niet de bedoeling is. Je moet er dus voor zorgen dat de vloer extreem goed geïsoleerd is. Dit kan door isolatiemateriaal neer te leggen onder de vloerverwarming, maar ook door de onderzijde van de vloer via de kruipruimte te isoleren.

Vloer

Je zult je dekvloer moeten beschermen. Dit doe je door je vloerverwarming op te warmen via een specifiek protocol. Als de verschillen in temperatuur in groot zijn dan kan dit namelijk leiden tot scheuren en barsten in de dekvloer. Het is dus van essentieel belang dat je de vloerverwarming eerst een aantal keer laat opwarmen en weer laat afkoelen. Doe dit wel stapsgewijs met behulp van het volgende stappenplan.

Zet de watertemperatuur vijf graden hoger dan de kamertemperatuur. Laat het hier 24 uur op staan. Pas dus niet de temperatuur van je thermostaat aan.

Elke 24 uur of langer moet je de temperatuur van het water opnieuw vijf graden hoger zetten. Doe dit totdat je 40 graden hebt bereikt. Je moet zeker niet hoger gaan dan 40 graden, wat niet goed en ook niet nodig is.

Vervolgens moet je de watertemperatuur 24 uur lang op 40 graden laten staan.

Nadat je dit 24 uur lang hebt gedaan moet je de temperatuur van het water telkens vijf graden kouder zetten. Doe dit totdat je de kamertemperatuur opnieuw hebt bereikt. Wil je het huis ook gaan koelen met vloerverwarming? Ga dan door tot 15 graden.

Indien mogelijk kun je dit nog een paar keer herhalen. Vervolgens kun je de vloerverwarming gebruiken zonder de dekvloer te beschadigen.