De harde lockdown: hoe ga je hiermee om?

Het land verkeert sinds deze week in een harde lockdown. Kledingwinkels, scholen, theaters, musea en scholen moeten hun deuren sluiten voor in ieder geval vijf weken. Dat wordt weer veel tijd tussen de vier muren van ons huis of appartement doorbrengen. Hoe kan je jezelf ondersteunen in deze roerige tijd en zorg je ervoor dat je je huisgenoten niet achter het behang gaat plakken?

De harde lockdown heeft grote gevolgen, zowel voor als achter gesloten deuren. Voor veel mensen is dit een uitdagende tijd, waarin zorgen, stress, gevoelens van eenzaamheid en piekeren de boventoon kunnen voeren. Het land is op slot, maar hoe zorg je ervoor dat jijzelf niet op slot gaat? Het is belangrijk dat je niet bij de pakken neer gaat zitten. Somberheid leidt tot psychische klachten, hetgeen weer lichamelijke gevolgen kan hebben. En juist in deze coronatijd is het belangrijk dat je je vitaal voelt en je weerstand optimaal is.

Goed voor jezelf zorgen

En dat is ook meteen het allerbelangrijkste in deze tijd: goed voor jezelf zorgen. Zorg ervoor dat je elke dag naar buiten gaat en iets van beweging krijgt, minimaal dertig minuten, en dat je niet méér eet dan je normaal doet. Ga op een vast tijdstip naar bed, ook tijdens de vakantie.. Zorg er verder voor dat je dagelijks vitamine C,D en zink slikt. Gun jezelf wat momenten waarin je even niets moet. Douche een extra keer voor het slapen gaan en als je de ruimte hebt, investeer in een jacuzzi.

Maak een wandeling in plaats van naar het nieuws kijken

Houd de routine er zoveel mogelijk in, ook tijdens de kerstvakantie. En het nieuws kan prima een dagje, of twee, zonder jou. Blijf je bewust van wat voor informatie je tot je neemt en zet die telefoon, laptop of televisie gewoon een keer uit. Je kan ook een wandeling maken in een bos (waardoor je minder last hebt van tobben) of iemand bellen om te vragen hoe het gaat. Ons hoofd en lichaam zijn niet gemaakt voor een continue stroom aan informatie. Dit levert een boel stress op. Ook is het niet nodig dat elk gesprek over corona of de lockdown gaat. Let op de kwaliteit en inhoud van je gesprekken: geven deze energie of spanning?

Wat kan en mag er nog wel?

In het geval van huisgenoten: weet dat ze in hetzelfde corona schuitje zitten als jij. Deze tijd vraagt om wat extra begrip. We zijn zelf niet perfect, dus je huisgenoten ook niet. Geef jezelf en elkaar de ruimte en blijf communiceren. Dit is ook een tijd om goed naar je gedachten en overtuigingen te kijken. Een lockdown is alles behalve fijn, maar het is niet nodig om onszelf de titel slachtoffer te geven. Je kan elke situatie zo erg maken als je wil, dit is een keuze. We zijn geneigd om alleen nog maar te kijken wat niet meer kan of mag, maar waarom niet focussen om wat er wel nog kan en mag? Dat is nog best veel, weliswaar op de vierkante meter van ons huis, maar toch.