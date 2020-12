Tips voor winteronderhoud van je tuin

Het duurt nog even voordat we weer in de voorjaarszon in onze tuin kunnen zitten. Dit betekent echter niet dat onze groene vingers de gehele winter met vakantie kunnen. Het is deze periode rustig qua tuinonderhoud, maar het is wel belangrijk om je tuin voor te bereiden op eventueel koude dagen. Hierdoor kan je het gehele jaar volop van je tuin genieten.

Bomen snoeien

Volgens de voorspellingen krijgen we vooral wat koude dagen in december, maar zal het verder ook dit jaar weer vrij zacht zijn. De winter is bij uitstek de tijd om bomen te snoeien, want bomen gaan in een soort van winterslaap. Ze hebben dan juist extra verzorging nodig. Door te snoeien kunnen er in het voorjaar weer nieuwe takken groeien. Doordat bomen in de winter kaal zijn, kan je beter zien welke delen je weg moet snoeien. Doe dit voordat de nachtvorst zich aandient. Dit is tevens de tijd om onkruid weg te halen. Dit woekert rustig door, ook als het buiten kouder wordt.

Onderhoud van het gras

Ook het gras heeft verzorging nodig tijdens de winter. Gras blijft groeien tot een temperatuur van rond de vijf à zes graden. Maai het gras niet te kort, zodat het straks niet te kaal is als het echt koud is. Het is ook belangrijk om het te veel aan bladeren van het gras te verwijderen. Hiermee voorkom je dat het gazon gaat verkleuren of dat er schimmelvorming ontstaat. Bij mosvorming kan je in december kalk strooien. Dit is als vitamine C voor je gras. Je kan ook kiezen voor kunstgras, waardoor je het gehele jaar door vrijwel geen onderhoud hebt. Kunstgrassen verzekeren je het hele jaar door van een groene tuin en ze bevriezen niet, mocht het écht koud worden.

Verzorging planten

Ook de planten in de tuin vragen om wat extra verzorging tijdens de winter. Je kan potplanten verplaatsen naar binnen, zodat ze klaar zijn voor de winter. Je kan planten ook tijdelijk in de volle grond zetten. Bij nachtvorst kan je houtsnippers, stro of afgevallen bladeren strooien bij planten. Als je in het voorjaar van een kleurrijke border wil genieten, moet je nu al vroege voorjaarsbloeiers planten. Denk hierbij aan narcissen, tulpen en krokussen. Als je ze nu plant, zijn ze in ieder geval al gewend als de temperaturen onder nul schieten.

Sluit winterkraan af

Heb je luxe tuinmeubelen of andere attributen in de tuin staan waar je zuinig mee om wilt gaan? Berg deze dan op in een tuinhuis of schuur of onder een terrasoverkapping. Hierdoor raken ze niet beschadigd als het buiten flink kouder wordt. Je kan ze ook beschermen met een hoes. Het is belangrijk om in de winter de buitenkraan af te sluiten. Het water in de leidingen kan bevriezen, waardoor de leidingen springen. Sluit deze dus af en zorg ervoor dat er geen water meer in de leidingen staat.