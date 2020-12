Harde lockdown heeft impact op thuiswerkers: hoe houd je het vol?

De harde lockdown valt pittig op een ieders bord. Met name voor werkende ouders worden de komende vijf weken een uitdagende periode, met kinderen die thuis zijn en het thuiswerken dat gewoon doorgaat. Veel mensen worstelen hiermee en er wordt nu al gespeculeerd dat deze lockdown zwaarder gaat zijn dan die van maart.

Veel mensen beseffen niet hoeveel invloed thuiswerken heeft op hun fysieke en mentale gezondheid. We zijn als Nederlanders al Europees kampioen zitten, maar acht uur lang achter een beeldscherm zitten, daar knapt niemand van op. Er is al een toename in arm, nek, schouder en rug klachten vanwege het vele beeldschermwerk. Aangezien alles online plaatsvindt, zitten we veel langer achter onze laptop dan voor de coronacrisis.

Breng sfeer in huis

Nu ons kantoor binnen de vier muren van ons huis is gevestigd, is het vooral belangrijk dat het een fijne plek is. De muur behangen met fotobehang geeft bijvoorbeeld net een extra boost aan je werkplek. Wat dacht je van een tijger of flamingo’s aan de muur, of sprookjesachtig bosbehang. Tot maart mogen we niet met vakantie, dus met een fotobehang waan je je toch even op een andere plek.

Waar we normaal gesproken naar ons werk toe gaan, stappen we nu uit bed en zijn we als het ware meteen op werk. Het is belangrijk om jezelf wat warming-up tijd te geven, dus maak een wandeling in de tijd die je normaal gebruikt om te reizen. Houd een vaste structuur aan en wijk hier niet vanaf. Sta dus op hetzelfde moment op en ga op hetzelfde tijdstip naar bed. Houd vast een je ochtendrituelen en doe waar mogelijk alles wat je op werk ook zou doen. Ben je gewend om halverwege de ochtend even koffie te drinken met collega’s? Doe dit kan online. Praat niet alleen over werk, maar juist ook over andere onderwerpen.

Balans tussen werk en privé

Veel mensen zijn geneigd om langer door te werken nu ze thuis kantoor houden. Het is belangrijk om op tijd te stoppen, want anders krijg je het gevoel dat je werk nooit ophoudt. Juist in deze tijd is het ondersteunend om een balans te hebben tussen werken en andere activiteiten doen. Je kan een werkplanning maken, waarbij je opschrijft wat je voor vandaag wil doen. Sluit je computer af aan het einde van de dag en ga even naar buiten. Ook hier geldt: gebruik de reistijd die je normaal zou hebben om een frisse neus te halen. De scheiding tussen werk en privé is belangrijk.

Onze ogen zijn niet gewend om zo lang achter een beeldscherm te zitten. Hierdoor kunnen irritaties en klachten ontstaan, zoals droge ogen, vermoeidheid, branderig gevoel of hoofdpijn. Deze klachten kunnen al optreden als je dagelijks meer dan twee uur achter een computer zit. Zorg er dus voor dat je voldoende pauzes neemt en regelmatig opstaat om iets anders te doen. Doe een paar stretchoefeningen, maak een korte wandeling of luister naar een podcast. Er zijn ook speciale beeldschermbrillen.

Aandacht en waardering

Geef duidelijk je grenzen aan, zowel aan huisgenoten als collega’s. Als je niet bereikbaar bent, laat dit dan weten. En dus ook: als je even met pauze bent, ben je met pauze. Zet je telefoon uit en neem de tijd om te eten. Verder is het belangrijk om in contact te blijven met collega’s en vrienden. Bel elkaar op, stuur een berichtje en laat weten dat je aan elkaar denkt. En voor leidinggevenden: vraag hoe het privé gaat met je werknemers. We mogen er deze tijd wat meer voor elkaar zijn. Aandacht en waardering is het allerbelangrijkste, juist tijdens een lockdown.