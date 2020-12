Feestdagen zien er anders uit dit jaar: is dat een positieve verandering?

We steken dit jaar geen vuurwerk af tijdens oud en nieuw, en we mogen tijdens de kerstdagen maar drie gasten ontvangen. Dat zijn al grote veranderingen, maar het zijn er maar twee van de velen. De feestdagen zullen er op zijn zachts gezien anders uitzien dit jaar. Is dat zo problematisch als het voelt, of kunnen we er dankzij die veranderingen misschien juist iets veel mooiers van maken?

Kerst: het grote consumeerfeest

Al jaren wordt er geklaagd dat we de betekenis van de feestdagen een beetje uit het oog zijn verloren. Er staat waanzinnig veel druk op. We moeten van alles ondernemen, iedereen even snel zien, en vooral heel veel kopen en eten. En dat terwijl we dat helemaal niet willen: vorig jaar bleek nog uit onderzoek van ABN AMRO dat 55 procent van de Nederlanders in deze periode juist minder wil consumeren.

Echte verlichting

Voor reflectie, samen zijn of dankbaarheid – toch de dingen waar het om draait – bleef de afgelopen jaren weinig ruimte over. Maar dat is nu anders, dus maak daar gebruik van. Dat begint bij je directe omgeving. Alle kerstverlichting en het vuurwerk zijn natuurlijk eigenlijk bedoeld om echt even de spotlight te zetten op dat wat belangrijk voor je is, niet om welke buur het grootst en het duurst uitpakt. Neem dus de tijd om kerstverlichting uit te zoeken die je echt mooi vindt, of investeer het geld dat je nu overhoudt om je huis met liefde en aandacht permanent anders te verlichten, zoals met led spots.

Samenzijn via zoom

Eén van de december-gewoontes die je niet kwijt wil, is de gewoonte om wat quality time door te brengen met je dierbaren. Kijk dus gewoon samen Home Alone zoals je dat altijd doet, terwijl je Zoom-verbinding open staat. Of speel een spelletje op afstand. Schaken, Monopoly of Pictionary – het zijn allemaal spelletjes die ook heel goed via beeldbellen gespeeld kunnen worden. Natuurlijk is dat anders dan wanneer je samen aan tafel zit, maar de slappe lach via een zoomverbinding werkt echt net zo goed.

Zoek de verbinding

Je moet iedereen op afstand houden, maar dat hoeft je er niet van te weerhouden om iets te doen voor een ander. Neem je voor om de kerstgedachte dit jaar echt vorm te geven, en doe iets voor de mensen om je heen. Dat hoeft niet veel te kosten; het is vooral energie die je investeert. Doe een paar keer boodschapjes voor je oude buurvrouw. Bel wat vaker met dat eenzame familielid dat misschien wat moeilijker is in de omgang, maar het wel heel goed kan gebruiken. Vraag je kinderen, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, of kleinkinderen eens wat er echt in ze omgaat, en neem de tijd om te luisteren. Het zijn kleine gebaren, maar ze hebben veel meer impact dan enorme, snel gekochte cadeaus.

Omarm de stilte

En ga naar buiten. Zoek het groen op. Zet de ene voet voor de ander. Meer hoef je niet te doen. Geen beter moment voor bezinning en reflectie, dan tijdens een mooie, stille winterwandeling. Verandering is er, en zal ook altijd blijven komen, maar dat neemt niet weg dat er nog altijd veel is om dankbaar voor te zijn.