Huizenprijzen blijven stijgen, maar leggen we genoeg neer voor onderhoud?

De wereld staat min of meer stil, maar de Nederlandse woningmarkt blijft bewegen. In het derde kwartaal van 2020 stegen de huizenprijzen nog steeds en bleven we het betalen. Ook de hypotheekverstrekkers en bouwmarkten merken dat we nu graag investeren in onze woonruimte. Maar de vraag is of we vooral investeren in luxe en comfort, of ook zo verstandig zijn om aan het minder spannende onderhoud te denken – dat wel heel belangrijk is. Waar moet je in ieder geval aan denken als je een huis bezit?

Kosten koopwoning

Volgens de cijfers van het CBS zijn de prijzen dit kwartaal gestegen met ruim 8,5 procent. Een gemiddelde koopwoning kost nu 340 duizend euro. We betalen het graag kennelijk, want maar liefst 62 duizend woningen zijn van eigenaar gewisseld in dit kwartaal. Ook het aantal hypotheekaanvragen voor een verbouwing bleef onverminderd groot. Volgens het Hypotheken Data Netwerk werden er in november 46.495 hypotheekaanvragen gedaan – 14 procent hoger dan het maandgemiddelde van de afgelopen vier jaar.

Kosten onderhoud

Maar naast die 340.000 euro moet je ook rekening houden met kosten voor onderhoud. Vereniging Eigen huis heeft becijferd dat je daarvoor gemiddeld 300 euro per maand moet reserveren. Als je dat niet doet, wordt het een stuk duurder; een kozijn schilderen is vele malen goedkoper dan een rot kozijn vervangen. Uiteraard wisselt het per woningtype (jong, oud, groot, klein) wat het precieze bedrag is, maar een bekende vuistregel is dat je per jaar één procent van de woningwaarde opzij moet zetten. Die één procent is niet bedoeld voor een sauna, een bubbelbad of een prachtige werkplek, maar voor de basale dingen zoals het onderhoud aan je kozijnen, gevel of dak. Zorg er dus voor dat je voldoende geld opzij zet, zodat je met een gerust hardt een gashaard of elektrische haard van Haardenexpert kan aanschaffen voor dat extra beetje gezelligheid en warmte in huis.

Gevelreiniging

Wat betreft de gevel: hou de ventilatieroosters in de gaten en hou ze schoon. Als je last hebt van vocht op de buitengevel, kan je de muur impregneren. Daarvoor moet deze wel eerst gereinigd worden. Voor dit soort klussen is het vaak verstandig iemand in te huren. Het is nogal wat werk, en bovendien hebben woonverzekeringen meestal niet zo’n zin om voor de schade op te draaien als je je huis niet onderhouden hebt, of als het onderhoud is uitgevoerd door een (ongetwijfeld zeer kundige) amateur. Dat is dus waar je die 1 procent voor reserveert; om eens in de zoveel tijd professionele reinigingvan je gevel of dak uit dat potje te betalen.

Onderhoud dak

Hetzelfde geldt voor het dak: ook die moet schoongehouden worden. Gevel en dak hebben in de regel weinig onderhoud nodig, maar het onderhoud dat nodig is, is ook echt nodig. Zorg dat de aansluiting van het dak op de dakgoot en de regenpijp vrij zijn, en dat de dakpannen recht liggen en heel zijn. Als je de regen graag buiten houdt, tenminste.

Goed geschilderd houtwerk

Minstens zo belangrijk zijn de ramen en de kozijnen. Controleer eens in de zoveel tijd of de kitaansluiting nog in orde is, of het hang- en sluitwerk geolied moet worden, en of er geschilderd moet worden. Vooral dat laatste verdient extra aandacht. Het schilderen van je houtwerk maakt je huis niet alleen mooier, maar beschermt het ook. Zie je verkleuringen, scheurtjes of andere beschadigingen? Dan is het tijd voor een nieuwe laag verf. Ga ervan uit dat dit gemiddeld eens in de zes tot tien jaar moet.

Is de basis helemaal in orde, en het jaarbedrag voor de volgende ronde gereserveerd? Mooi. Dan is het nu tijd voor dat bubbelbad. Of die nieuwe keuken. Of wat het dan ook is dat jij nodig hebt om je thuis te voelen in je schone, droge en goed onderhouden huis.