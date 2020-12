Alles wat je moet weten over mascara’s

Mascara, het is het meest gebruikte make-up product onder vrouwen. Vrijwel iedere vrouw maakt bijna dagelijks gebruik van dit beauty product. Mascara verlengt je wimpers, zorgt voor een meer open blik en je krijgt er grotere ogen door. Wist je dat vrouwen vroeger krokodillenpoep op hun wimpers smeerden en dat het al wordt gebruikt sinds 3400 voor Christus?

Krokodillenpoep

Alleen al bij Walmart in Amerika worden 1,6 mascara’s per seconde verkocht. Ook de Nederlandse vrouw is dol op mascara elke dag vliegen er een boel mascara’s over de toonbank. De wens om iets op onze wimpers te smeren bestaat al heel lang. Egyptische vrouwen vonden zwarte wimpers al ver voor Christus mooi en mengden kohl met krokodillenpoep, water en honing. Vervolgens brachten ze dit aan op hun wimpers met botten en ivoor.

Geschiedenis van de mascara

Gelukkig is er door de eeuwen heen een boel veranderd en is de keuze in mascara enorm. Waar mascara in de vorige eeuw nog ‘cake mascara’ werd genoemd, waarbij je het borsteltje nat maakte en een paar keer over een blokje haalde, hebben we vandaag de dag tientallen soorten en maten. Eugene Rimmel ontwikkelde de eerste ‘moderne’ mascara in 1917. Daarom wordt in veel landen mascara ook wel ‘rimmel’ genaamd. De allereerste mascara zoals we die vandaag de dag kennen, dus met echt borsteltje, kwam in 1958 op de markt. Al snel volgde de eerste gekleurde mascara’s.

Verschillende borstels

Als vrouwen mascara aanbrengen, en ja, bijna alle vrouwen doen dit, houden ze hun mond een beetje open. Dit is een natuurlijke reflex, want hierdoor is knipperen veel lastiger. Met open mond kan je een mascara een stuk netter aanbrengen. Maar hoe weet je nou welke mascara je moet kopen en waar moet je opletten? De borstel is belangrijk en daar wordt door elk beautymerk over nagedacht. Een gebogen borstel zorgt voor gekrulde wimpers en een borsteltje met haren geven je wimpers juist een boost. Wil je meer volume? Dan kan je beter een wat dikker borsteltje gebruiken. Voor je onder wimpers is een wat kleiner borsteltje handig.

Laagjes

Het hangt een beetje van de gelegenheid af, maar hoe meer laagjes mascara je opdoet, des te meer effect het heeft. Je kan dit doen met dezelfde mascara, maar je kan ook verschillende mascara’s gebruiken. Je kan starten met een mascara die de wimpers langer maakt en vervolgens een mascara die wat meer volume geeft. Wordt het een regenachtige of huilerige dag? Sluit dan af met een waterproof mascara.

Ten slotte is het belangrijk om je mascara schoon te houden. Dit wordt vaak vergeten, maar is eigenlijk heel simpel. Maak de rand van je mascara schoon met een wattenstaafje of een doekje waarmee je klontjes in je wimpers voorkomt.