Hoe kom je nu nog aan een geschikt cadeau?

Door de Lock down is het kopen van kerstcadeaus bijna onmogelijk geworden. Welke mogelijkheden heeft de Nederlandse consument nog nu winkels gesloten zijn en online bestellingen pas na de Kerstdagen zullen aankomen. Wie op zoek is naar een last minute cadeau is aangewezen op een digitaal cadeau of op het handjevol winkels dat nog open is.

Cadeaus in supermarkten

Supermarkten zijn vanzelfsprekend nog open en hier zijn diverse producten te koop die als cadeau gegeven kunnen worden. Als het schap met cadeaukaarten nog niet leeg is, dan is een cadeaukaart zowel een voordehand liggend cadeau voor hem als voor haar. Verder is een goede fles wijn of andere drank een optie, evenals een cadeau box met chocolade.

Digitaal cadeau met feestelijke video

Een oplossing voor een digitaal cadeau is de Giftomatic cadeau app. Met deze app is het mogelijk om cadeau tegoed te geven met een feestelijke kerst video. Deze vorm van cadeaus geven is sinds de Covid uitbraak sterk in opkomst en werkt goed als last minute kerstcadeau.

Bloemenstal

Bloemenkramen in de buitenlucht mogen openblijven. Een bloemetje blijft een populair cadeau, ook als het gaat om een last minute beslissing. Het is echter de vraag of Nederlanders snel een bosje bloemen onder de kerstboom zullen leggen.

Geven op afstand

Door de beperkingen van thuiswerken is het lastig voor werkgevers om een leuk eindejaarsgeschenk te geven. Daarnaast zorgt het maximale bezoekersaantal van drie bij het Kerstdiner ervoor dat veel families op afstand een cadeau zullen moeten geven. De bezorgdiensten zijn overbelast, alleen met veel geluk komt een pakketje dat vandaag is besteld nog voor Kerst aan. De enige optie die overblijft is het versturen van een digitale cadeaukaart, bijvoorbeeld met de eerdergenoemde Giftomatic app.