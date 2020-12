Warme en knusse geuren voor de winter van 2020

In dit koude en donkere seizoen wil je het in huis natuurlijk extra gezellig maken. Dat doe je met knusse geuren die perfect passen bij de winter van 2020. Je draagt deze geuren namelijk niet alleen zelf als parfum, maar vult ook jouw huiskamer ermee. Bijvoorbeeld met kaarsen van Woodwick of een ander heerlijk huisparfum. Laat die donkere dagen maar komen. Jij maakt het namelijk comfortabel met de lekkerste geuren voor de winter van 2020.

Parfum voor vrouwen om te dragen in de winter

Je wilt natuurlijk ook zelf kunnen genieten van een goed parfum, zeker in de winter. Tijdens dit seizoen draag je andere geuren dan in de zomer. De parfums mogen wat intenser en zwaarder zijn. Armani Si is een mooi voorbeeld van een echte wintergeur. Dit damesparfum heeft de warme basisnoten van hout, vanille en freesia. Een luxe geur die zeker tijdens de wintermaanden helemaal tot zijn recht komt. Wil je in de winter van 2020 een damesgeur dragen die een tikkeltjes exotisch en verfijnd is? Dan is La Vie Est Belle een perfecte keuze. Deze damesgeuren voor de winter van 2020 zijn natuurlijk ook geschikt als cadeau.

Een lekker huisparfum met een geur die past bij de winterperiode

Tijdens deze koude periode ben je natuurlijk vaker binnen te vinden. Je nestelt je op de bank voor de kachel met een zachte deken, leest een goed boek of geniet van een kop thee. Reden te meer om te kiezen voor een goed huisparfum met een warme en knusse geur. Parfums voor in huis zijn leverbaar als geurkaarsen, aroma diffuser of katalytische lampen. Dit zijn stijlvolle accessoires die branden zonder vlam.

Je kunt ze deze winter vullen met elk gewenst parfum voor in huis. Brand je toch liever kaarsen maar wil je wél kunnen genieten van exclusieve geuren? Kies dan voor de geurkaarsen of wax melts. Knusse geuren voor de winter van 2020 zijn bijvoorbeeld Fireside, Evening Onyx en Trilogy Café Sweets van Woodwick. Je kunt kiezen voor waxmelts of kaarsen.

Weg met die winterdip: gezellige parfums en huisgeuren die je gemoed verbeteren

Het dragen van een goed parfum heeft invloed op jouw humeur en gemoed. Van een lekker geurtje word je blij en voel je je meer zelfverzekerd. Alle reden om je wat meer te verdiepen in de knusse geuren voor het winterseizoen van 2020. Zeker als je gevoelig bent voor een winterdipje. En omdat we vaker en langer binnen zitten, is kiezen voor een huisparfum een prima start.

Er zijn namelijk heel veel geuren die een positieve invloed hebben op hoe jij je voelt. Brand ze in de vorm van kaarsen of gebruik exclusieve geurolie in combinatie met een aromalamp. Maak jouw winter compleet met de beste huisparfums en oliën. Kies voor een parfum met jasmijn om wat extra rust te creëren of verbeter je nachtrust met lavendel. Met deze warme en knusse geuren voor de winter van 2020 maak je het extra gezellig. Draag ze als een warme damesgeur of geniet van de lekkerste huisparfums in jouw woning.