De groeiende populariteit van Tiny Living

De laatste jaren kunnen we er niet meer omheen. Begrippen als Small of Tiny living worden steeds bekender. Het fenomeen is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten en wint ook steeds meer aan populariteit in de rest van de wereld. In de Verenigde Staten ontstonden de eerste organisaties al rond 2002. Toch duurde het nog vele jaren alvorens wij hier ook interesse voor kregen.

Tiny living heeft alles te maken met kleiner gaan wonen. Er zijn tal van redenen waarom mensen aan deze beweging deelnemen. Tegenwoordig zijn er tal van bedrijven die handig inspelen op verwachtingen en wensen van de liefhebbers van deze kleine pareltjes. Waar we vroeger nog dachten aan woonwagens is dit tegenwoordig wel anders.

Waarom zouden we kleiner gaan wonen?

Al jaren dromen we van een grote woning: huisje, boompje, tuintje. We hebben er allemaal van gedroomd en hard voor gewerkt. Veel dingen moesten wijken zodat we zeker onze droom konden bereiken. Maar sommige mensen beseffen nu dat die grote woning toch niet het genot brengt waar ze op hoopten. Door het hectische leven hebben we van veel dingen niet kunnen genieten en bepaalde dingen gemist.

Een leven gevuld met materialistische dingen is voor sommige niet langer de norm. Daarom is er een deel van deze Tiny Living groep die alle overtollige dingen weg doet en even terug naar de kern stapt. De basis van wonen maar ook de basis van zichzelf. Alles wat je nodig hebt voor een gelukkig leven kan je volgens hen terugvinden in jezelf en niet in een grote villa.

Minder oppervlakte = minder kosten

Klinkt logisch, toch? Ondanks dat iedereen wel begrijpt dat deze beweging kleiner woont is er geen echte beschreven norm wat nu al dan niet onder Tiny of Small valt. Over het algemeen wordt aangenomen minder dan 50m² woonoppervlakte geschikt is.

We hebben dus geen grote stukken grond meer nodig en dat is voor een woning alvast een eerste grote kost. Mits er gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen kan een kleine woning ook goed geïsoleerd worden. Kostenbesparend en degelijk dus. Natuurlijk is het inrichten van een woning onder de 50m² ook een stuk voordeliger dan een grote woning. Mensen die kiezen voor een leven zonder hypotheek en dure uitgaven kunnen door de overstap naar een Tiny House vaak wel hun doel bereiken.

Ecologisch alternatief

Het is geen noodzaak meer tegenwoordig, maar in het begin stonden wel meer van deze kleine woningen op wielen. Ze streefden naar totale onafhankelijkheid en wilden zelfs op de meest afgelegen plekken kunnen leven. Dankzij huidige moderne technologie is dit ook mogelijk geworden. Denk maar aan zonnepanelen om eigen stroom op te wekken en regenwateropvang en zuivering. De meest afgelegen en onbereikbare plaatsen ter wereld kunnen opeens bewoond worden en mensen kunnen volledig onafhankelijk op deze plaatsen verblijven. Maar door compleet onafhankelijk te zijn proberen de bewoners van deze woningen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Zelfvoorzienend zijn zonder de planeet te belasten.

Een fantastisch doe-het-zelf project

Toegegeven, dit is misschien niet voor iedereen haalbaar maar in tegenstelling tot grote woningen kan je met een beetje kennis en handigheid nog veel werk aan je Tiny House zelf doen. Liever dan alles uit handen te geven kan je dan nadien met trots zeggen dat je je eigen woning volledig zelf gebouwd hebt. Kan dat wettelijk allemaal zomaar? Dit zal in onze regionen waarschijnlijk nog het moeilijkste zijn om ons in te verdiepen. Alhoewel dat er geen wettelijk minimum staat op een woonoppervlakte om als woning erkend te worden zijn er wel regels te volgen. Dorpen en steden gaan proberen vast te houden aan een bepaalde uitstraling van straten en wijken. Zo ga je waarschijnlijk nooit een volledige villawijk zien met dan 1 klein houten huis ertussen.

Daarentegen zijn er ook landen waar financiële voordelen verbonden zijn aan deze manier van leven en wordt het ondersteund door bijvoorbeeld vrijstelling van belasting op woning.

Ga dit na bij de gemeente van je keuze om te kijken wat er mogelijk is.

Verzekeringen

Hoe leuk het ook lijkt om volledig onafhankelijk te bestaan en zonder digitaal spoor te kunnen leven, zijn er natuurlijk wel verplichtingen. Het is nu eenmaal toch een huis.

Om jezelf in de dekken voor het geval dat je geconfronteerd wordt met het noodlot is het altijd wel slim om je woning en inboedel te verzekeren tegen brand en overmacht.

Ga je zelf je handen uit de mouwen steken tijdens de bouw van je nieuwe kleine woning, dan is het handig om jezelf te beschermen met een ongevallenverzekering. Zo zorg je ervoor dat een tegenslag niet gelijk het einde van je Tiny Living project hoeft te betekenen. Meer info hierover kan je vinden bij Lemonade. Met een transparant en uitgebreid aanbod zullen ze graag meedenken voor al je wensen betreffende de bescherming van jezelf en je Tiny House.