Op vakantie tijdens de lockdown: wat kan er wel en wat kan er niet?

De lockdown wordt verlengd; het aantal besmettingen is nog altijd niet goed onder controle. Het advies niet te reizen duurt al bijna een jaar, en tijdens de laatste persconferentie werd het nog maar eens benadrukt: reis niet als het niet hoeft. Het aantal Nederlanders dat in 2020 met vakantie ging is dan ook een stuk lager dan in 2019. Maar nog altijd is er een flinke groep mensen die wel op reis gaat, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. Wat kan er als je nu op vakantie wil? En wat kan er niet?

Nederlanders kunnen niet zonder hun vakantie

Volgens de cijfers van het CBS gingen Nederlanders in het derde kwartaal beduidend vaker op vakantie dan in het tweede kwartaal van dit jaar. 11,5 miljoen vakanties werden er gevierd. Dat zijn er minder dan de 15,1 miljoen in het derde kwartaal van 2019, maar het zijn er toch nog aardig wat gezien de omstandigheden.

Vakantie dicht bij huis

Uit meerdere onderzoeken blijkt wel dat we andere keuzes maken. Zo neemt 70 procent van de vakantiegangers wereldwijd meer voorzorgsmaatregelen voordat ze op vakantie gaan. We gaan bijvoorbeeld minder ver van huis; van de 11,5 miljoen vakanties werd een veel groter deel in Nederland doorgebracht – 7,6 miljoen. Een last-minute-vakantie in Europa ligt voor veel mensen dan ook meer voor de hand dan een verre vakantie naar Thailand.

Reisadviezen en -maatregelen

Maar ook in het geval van een last-minute vakantie dicht bij huis is het verstandig je goed te laten informeren over wat er wel en niet kan (en wat er wel en niet is verzekerd). Kijk daarom voordat je boekt én voor vertrek goed na wat het huidige reisadvies is, en welke regels er gelden op de plek van bestemming. En hou er rekening mee dat de situatie ieder moment kan veranderen.

Code oranje

Als je in een ‘code oranje’-gebied terecht komt, moet je na terugkomst tien dagen in thuisquarantaine, maar dat is gezien de huidige situatie wellicht sowieso een goed idee. Het reizen naar oranje gebied heeft daarnaast vaak gevolgen voor je reisverzekering. Ook kan de regio zelf allerlei maatregelen hebben getroffen, zoals de eis een negatieve test te overhandigen bij aankomst. Deze informatie kan je vaak het beste vinden op de overheidswebsite van de regio zelf.

Een schoon hotel is fijn

Heb je een mooie locatie gevonden? Onderzoek dan hoe de accommodatie in kwestie omgaat met de situatie. Zijn ze helder over hun Corona-beleid, of moet je zelf bellen voor opheldering? In het eerste geval is de kans een stuk groter dat ze er een goed doordachte aanpak op na houden, en hun best doen je een veilige, gezonde plek te bieden – toch fijn als jij even onbezorgd vakantie wil vieren.

En vergeet niet: de meest overheden raden reizen op dit moment af, en dat is niet voor niets. Je mag het land in en uit, maar ook de Nederlandse regering heeft een uitgesproken mening: reis alleen als het echt moet. Het is aan jou te beoordelen óf het echt moet. Zo niet: hou het dan nog even bij de voorpret van de verschillende opties bekijken, tot het wel weer kan. Zo ja, reis dan in ieder geval verstandig. Vakantie vieren vergt op dit moment wat meer voorbereiding dan gewoonlijk, maar gelukkig heb je daarna alle tijd om van al dat plannen en organiseren bij te komen.