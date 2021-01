Thuiswerken: hoe zorg je ervoor dat je gefocust blijft?

Nu het kabinet besloten heeft dat we in ieder geval tot 9 februari in lockdown zijn, betekent dit dat we langer thuis moeten blijven. Voor veel mensen is dit een behoorlijke uitdaging, ook omdat de overheidsmaatregelen financiële zorgen met zich meebrengen. Het kan dan best lastig zijn om met focus je werk te doen, of een andere taak of klus. Nieuws.nl heeft een aantal tips om een rijtje gezet, waardoor je gefocust blijft, en dus in het moment aanwezig bent.

Uitstelgedrag

We roepen vaak dat er nooit voldoende uren in een dag zitten. Maar is dat ook zo? Ligt dit werkelijk aan het aantal uren in een dag of aan het feit dat we ons snel laten afleiden? Er is steeds meer afleiding, en onze telefoon staat met super stip op één van grootste afleiders. Ook collega’s kunnen voor afleiding zorgen, maar sinds we thuiswerken zijn deze vervangen voor huisgenoten. Door het thuiswerken zijn we sneller geneigd om ‘even’ de was te doen, iets op te ruimen of een andere huishoudelijk klusje te doen. Niks mis mee, tenzij we het doen als uitstelgedrag.

Timemanagement

Een belangrijke tip om gefocust te blijven is timemanagement. Er komt vaak van alles op ons af gedurende een thuis kantoordag: ad hoc zaken, belletjes, een vraag van een kind over school, een mailtje. Wat helpt is om prioriteiten te stellen. Wat is echt belangrijk, kortom, wat moet er vandaag gedaan worden, of iets later, en wat is niet belangrijk? Wat is er dringend en wat niet? Dit kunnen we vaak prima inschatten, maar dit gevoel negeren we, omdat we denken dat we alles moeten doen en kunnen. Bij de zaken die niet belangrijk zijn, is het goed om te kijken of je deze moet delegeren of dat je ze gewoon kan negeren.

Een andere tip om met focus te werken, is om je bewust te zijn van je ademhaling. Vaak vergeten we gedurende de dag dat we ademhalen, wat laat zien dat we vooral in ons hoofd zitten. Door je bewust te worden van je adem, krijg je contact met je lichaam en kom je uit je hoofd. Hierdoor ben je meer aanwezig in het moment, met dát wat je aan het doen bent. Adem rustig in en uit door je neus, en neem tussen twee taken of activiteiten even een kort moment om te checken of je nog rustig ademhaalt. En check dan meteen je schouders, want vaak hangen deze ergens onder je oren.

Relatie met je telefoon

Een derde tip om te blijven focussen, is je relatie met je telefoon eerlijk onder de loep te nemen. Moet er iets af omdat je een deadline hebt? Zet je telefoon dan op stil of zet in ieder geval de geluidjes van sociale media uit. We hoeven niet altijd bereikbaar te zijn. Een vierde tip is voldoende beweging. Onze focus verslapt ook omdat we te lang achter onze laptop zitten en te weinig bewegen. Sta af en toe even op uit je stoel, loop een rondje, binnen of buiten, en doe wat stretch oefeningen. Let er ook op dat je rechtop in je stoel zit. We zitten vaak onderuit gezakt, waardoor het lastiger focussen is. Train jezelf, net als een spier, om telkens weer rechtop te zitten.

Ten slotte kan je ook een time management cursus doen, waar je leert om professioneel dingen uit stellen. Het gaat er namelijk niet om dat je als een robot je gehele dag plant, maar dat je beter om leert gaan met al die ad hoc zaken die de hele dag door op je afkomen. Soms kunnen we ons gevangen voelen door tijd, maar dat is een keuze die we zelf maken. Ga er vanuit dat er voldoende ruimte zit in een dag om te doen wat er moet gebeuren. Des te meer focus je hebt, des te meer je kan in een dag.