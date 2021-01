Tips en weetjes voor thuissporters

Door de overheidsmaatregelen zitten we massaal thuis. Doordat we niet naar de sportschool kunnen, zijn Nederlanders thuis aan het sporten geslagen. De verkopen van thuisfitnessapparaten als loopbanden, crosstrainers en roeiapparaten gingen vorig jaar al door het dak, en dat is nog steeds het geval. Thuissporten is nu al de trend van dit jaar, alhoewel het grootste deel van de Nederlanders nog steeds te weinig beweegt.

Kom van de bank af

Veel Nederlanders hebben momenteel verschillende petten op; ze zijn niet alleen ouder en thuiswerker, maar ook nog leerkracht van hun kinderen. Dit is voor velen een behoorlijke uitdaging. Door de drukte kan voldoende beweging erbij inschieten. Een teken dat je te weinig beweegt, is de hoeveelheid tijd die je zittend doorbrengt. Als je voor je werk vrijwel de gehele dag achter je laptop zit en je kijkt in de avond ook nog televisie of een film op je computer, dan weet je dat je te weinig beweegt. Kom van je stoel of bank af, en ga naar buiten. Of trek je gympen aan en ga touwtje springen.

Steeds meer Nederlanders zeggen hun abonnement bij hun sportschool op vanwege de voortdurende lockdown. De sportscholen doen er alles aan om hun leden te behouden door online lessen en bootcamps aan te bieden, maar dit mag niet altijd baten. Veel mensen, ook vanwege een financiële onzekerheid, zeggen hun abonnement op. Het aanschaffen van apparatuur om mee te fitnessen is even een investering, maar hierdoor kan je wel dagelijks aan je conditie werken. Daarbij is het niet nodig om een volledige sportschool op zolder te starten, want met een paar sportapparaten in huis kom je al een heel eind, zoals met een loopband of crosstrainer.

Weg met de motivatie dip

Als je het wat eenvoudiger wilt aanpakken in plaats van meteen een loopband van Thuisatleet aanschaffen, kan je ook starten met een sportmat, wat elastieken, gewichten, springtouw, ab wheel of een step. Op YouTube staan er tal van filmpjes voor wat inspiratie. Uiteraard is het belangrijk dat je je bewust bent van je houding en dat je de oefeningen op een ondersteunende manier voor je lichaam uitvoert. Heb je last van een motivatie dip? Plan je sportmomenten in en zorg ervoor dat je dit ook communiceert met eventuele huisgenoten. Bouw het rustig op en weet ook: je hoeft niet elke dag een uur te sporten. In twintig minuten kan je al veel doen. En zorg ervoor dat je sportkleding draagt, óók als je pyjama heel comfortabel zit. Dit versterkt de algehele sport ervaring.

Voldoende bewegen, dus wandelen en dagelijks wat thuissporten en krachttraining doen, is niet alleen goed voor je conditie en vitaliteit, maar ook voor je nachtrust. Te weinig bewegen kan een reden zijn dat je slecht slaapt. Daarbij tonen verschillende studies aan dat voldoende bewegen gunstig is voor het functioneren van het immuunsysteem en je weerstand. Sporten bevordert namelijk de bloedsomloop en zorgt ervoor dat witte bloedcellen indringers sneller kunnen tegenhouden. Kortom, thuissporten heeft veel voordelen.

En heb je inderdaad jonge huisgenoten rondlopen die ook wat extra beweging kunnen gebruiken? Dan is bewegend leren wellicht een idee. Hierbij wordt er een rekensom gemaakt terwijl je kind springt, of de letters van het alfabet opgezegd, tijdens het hinkelen. Geen enkel lichaam is gemaakt om de hele dag te zitten, ook dat van kinderen niet.