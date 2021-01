Tips voor thuiswerkers met huisgenoten

Even rustig achter je bureau zitten en in alle stilte je werk doen: voor veel thuiswerkers is dit geen dagelijkse realiteit. Als je in een huis met meerdere huisgenoten woont, kan het thuiswerken een behoorlijke uitdaging zijn. Een partner die thuiswerkt, kinderen die online les krijgen, een hond die uitgelaten wil worden en gebrek aan ruimte. Met deze tips zorg je ervoor dat je niet knettergek wordt en je je minder snel laat afleiden.

Plan een thuisvergadering

Nu de meesten van ons min of meer de hele dag thuis zijn, gaan we ervan uit dat we ook continu bereikbaar en inzetbaar zijn. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met huisgenoten en de directe familie, die wellicht in de buurt woont. Laat vooral kinderen, en wellicht ook de schoonfamilie, weten op welke tijdstippen je bereikbaar bent. Plan af en toe een thuisvergadering en laat elkaar weten wat er voor de komende week op de agenda staat qua online vergaderingen en afspraken. Communiceren is belangrijk, waardoor mensen op de hoogte zijn van hoe je dag eruit ziet. Tijdens zo’n vergadering ook je verwachtingen uitspreken en taken verdelen.

Gezamenlijke pauzes

We houden net als kinderen allemaal van aandacht. Om te voorkomen dat je de hele dag vragen en verzoeknummers krijgt, is het belangrijk om gezamenlijke pauzes in te lassen. Zorg ervoor dat je in ieder geval twee pauzes op een dag inplant, waarop je met elkaar of gaat lunchen, een spelletje doet of even gaat wandelen. Met name voor kleine kinderen is het lastig om te begrijpen waarom mama en papa thuis zijn en ze niet kunnen spelen.

Bij de les blijven

Afleiding door anderen is een belangrijke reden waardoor we niet toekomen aan ons werk, maar we maken ook zelf keuzes die het thuiswerken minder productief en efficiënt maken. Even de was ophangen, de woonkamer stofzuigen, foto’s uitzoeken of een taart bakken. De afleiding thuis is groot en voordat je het doorhebt, ben je iets aan doen wat je eigenlijk niet van plan was. Zodra je de neiging hebt om iets anders te gaan doen, is het goed om jezelf de vraag te stellen of je dit ook op kantoor zou doen. De kans dat het antwoord “nee” is, is vrij groot. Daarom is het ook belangrijk om jezelf elke ochtend aan te kleden alsof je naar kantoor zou gaan. Wijk zo min mogelijk af van een normale werkdag. Laat die joggingbroek dus in de kast hangen, tenzij je uiteraard gaat sporten.

Het belang van afronden

Maak elke ochtend voor jezelf een planning voor de dag en kijk wanneer je welke taak het beste kunt doen. Plan geen belangrijke meetings vlak voor het avondeten en als je even geconcentreerd moet werken, kan je dit beter in de ochtend doen. Gun jezelf tussendoor pauzes en houd je hier ook aan. Een goede manier om afleiding tegen te gaan, is om alles wat je doet af te ronden. Begin dus niet met iets anders, ook niet even tussendoor iets kleins, voordat je een activiteit volledig hebt afgerond, met een strik erom. Die strik staat symbool voor waardering: waardeer wat je doet. Niet omdat je iets af hebt, maar omdat jij het gedaan hebt.

Ben niet te streng

Ten slotte is het belangrijk om een werkplek te hebben, die zoveel mogelijk is afgeschermd. Met z’n vijven aan de keukentafel zitten, is niet bevorderlijk voor de concentratie. Gebruik niet je slaapkamer als werkplek, want dit is een plek om te rusten. Als er door gebrek aan ruimte niet voldoende werkplek is, kan je een noise cancelling headset gebruiken. Met deze koptelefoon hoor je niets om je heen, wat helpt om je beter te kunnen concentreren. En ben vooral niet te streng voor jezelf, en ook niet voor je huisgenoten. Deze tijd vraagt om wat extra begrip, niet alleen voor je huisgenoten, maar vooral eerst voor jezelf.