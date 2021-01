Zo zorg je voor een optimaal functionerend immuunsysteem

Inmiddels weten we het allemaal, en horen we dit ook dagelijks terug: om corona te voorkomen moeten we anderhalve meter afstand houden, een mondkapje dragen, regelmatig onze handen wassen en zoveel mogelijk thuis blijven. De media staan vol met deze boodschap, maar er wordt weinig gesproken over onze manier van leven. Wat kunnen we zelf doen aan preventie en vooral aan een immuunsysteem dat optimaal functioneert?

Virus is een indringer

Onze dagelijkse keuzes op het gebied van levensstijl spelen een wezenlijke rol in het voorkomen van een virus. Wat je zelf kan doen tegen een virus, elk virus, is je immuunsysteem zo krachtig en vooral effectief mogelijk maken. Een virus is een indringer en hoort niet thuis in je lichaam, net zoals bepaalde parasieten, gifstoffen en schimmels. Als een virus je lichaam binnendringt, komt je immuunsysteem in actie.

Saturatiemeter

Naast je immuunsysteem is ook het zuurstofgehalte in je bloed een duidelijke graadmeter van het lichaam. Niet verwonderlijk dat de vraag naar saturatiemeters enorm is toegenomen, waarmee het zuurstofgehalte in het bloed gemeten kan worden. Een laag zuurstofgehalte kan een reden zijn om aan de bel te trekken. Voor mensen met een longaandoening zoals COPD of astma kan het van belang zijn om het zuurstof na te kijken met behulp van een saturatiemeter. Ook mensen met corona kunnen een saturatiemeter gebruiken om hun zuurstofgehalte in de gaten te houden.

Volwaardige voeding

Preventie, en dus manier van leven, speelt een bepalende rol in hoe we ons voelen en functioneren en hoe het met onze gezondheid gaat. Een krachtig lichaam en dus ook een goed functionerend immuunsysteem heeft volop vitamines en mineralen nodig, en dus volop voedingsstoffen. Vaak krijgen we deze onvoldoende binnen, met name door de keuzes in voeding. Dit is hét moment om het roer om te gooien, en te kiezen voor volwaardige voeding, die het lichaam ook daadwerkelijk voedt. Eet zoveel mogelijk plantaardig, waardoor je voldoende vezels binnenkrijgt voor een gezonde darmflora. Eet dagelijks gebroken lijnzaad of probiotica en houd suikers, snelle koolhydraten en alcohol zoveel mogelijk van je winkelwagentje vandaan.

Supplementen

Op het gebied van supplementen lopen de meningen nogal uiteen. Een huisarts kan al snel zeggen: dat is niet nodig, gezonde voeding is voldoende. Er zijn echter steeds meer geluiden die aangeven dat supplementen wel degelijk bijdragen, met name ook als ondersteuning tegen een virus. Hierbij gaat het om vitamine D3 suppletie. Het verband tussen minder zonlicht en een lage vitamine D-status met een grotere kans op COVID19 en andere bovenste luchtweginfecties – zoals het influenzavirus – is in meerdere studies beschreven.

Ook vitamine C is een belangrijke, met name bij virussen. We kunnen zelf geen vitamine C aanmaken en hierdoor zijn we volledig afhankelijk van vitamine C uit voeding, dat vooral in fruit en groenten te vinden is. Bij stress, infecties en ontstekingen is extra vitamine C belangrijk. Vitamine C speelt samen met zink een belangrijke rol in het immuunsysteem en bevordert de opname van ijzer, een mineraal dat noodzakelijk is voor de aanmaak van voldoende rode bloedcellen.

Voldoende slaap

Het is nog te vaak de sluitpost van onze dag, met alle gevolgen van dien: slapen. En dan met name voldoende slapen. Tijdens onze slaap heeft ons lichaam het druk met herstellen van de dag, zoals de lever. Die is ’s nachts verantwoordelijk voor het herstel en krachtig houden van je immuunsysteem. Dat is nog een extra reden om zeker in deze tijd de alcohol te vervangen voor een non-alcoholische versnapering. Daar word je niet alleen je level veel blijer van, maar ook je immuunsysteem.