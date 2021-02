Tips tegen een droge winterhuid

Volgens sommige meteorologen kan het komend weekend flink gaan sneeuwen. Vanaf zondag wordt het ijskoud met dag en nacht vorst. Voor sommige betekent dit sneeuwpret, voor onze huid betekent dit extra verzorging. De winter is de tijd waarin veel mensen last hebben van een droge, trekkerige of zelfs jeukende huid, die voornamelijk te wijden is aan de kou en de lage luchtvochtigheid. Wat kan je hiertegen doen?

Tip van oma

Als je het Oma weet raad vraagt, zijn olijfolie, sesamolie of rauwe kokosolie dé oplossing. Een ding is duidelijk: smeer geen vaseline op je huid of lippen. Dit sluit je huid alleen maar af. Pure olijfolie schijnt goed te helpen tegen een droge huid. Doe een beetje olijfolie, of een van de andere oliën, op een watje en smeer hiermee je huid in. Het is ook mogelijk om zelf een scrub te maken van olijfolie en suiker. Een fijne bezigheid tussen het thuiswerken door.

Blijven smeren

Zeker, smeren helpt, en bij het uitzoeken van een dag- en nachtcrème is het goed om te kijken welke crème bij jouw huidtype past. Veel merken, zoals Vichy en Clinique, hebben verschillende producten die passen bij jouw huid. Elke dag flink smeren is sowieso goed, en vergeet dan je hals niet mee te nemen. Vermijd waar mogelijk producten met zeep, alcohol, parfum en producten die bol staan van andere conserveringsmiddelen. Het gebruik van een serum geeft de huid een extra boost. Een serum kan je onder je dag- of nachtcrème gebruiken.

Luchtvochtigheid

Een belangrijke reden dat je huid in de winter droger kan aanvoelen, komt door de luchtvochtigheid. Deze is in de winter stukken lager. De verwarming staat op koude dagen te loeien en de ramen blijven dicht. Dit is geen ondersteunend omgeving voor de huid. Je kan ervoor kiezen om een luchtbevochtiger in huis te plaatsen. Wil je het simpel en goedkoop houden? Hang dan bakjes met water aan de radiatoren. Zorg ervoor dat je het water regelmatig bijvult en dat je ze schoonmaakt. Regelmatig het huis ventileren is ook belangrijk. Zeker nu zoveel tijd thuis doorbrengen, is het belangrijk om regelmatig te ventileren.

Voeding en water

Voor de innerlijke mens mag ook goed gezorgd worden en wat dat betreft is onze huid een eerlijke spiegel van hoe het met ons gaat en wat de impact van onze manier van leven is. Zo speelt voeding een belangrijke rol. Als je last hebt van een droge huid is het aan te raden om meer gezonde vetten aan je voeding toe te voegen. Hierbij valt te denken aan vette vis. Je kan ook een omega-3 supplement slikken. Ten zijde van veel stress is het raadzaam om extra vitamine C te slikken. Deze vitamine is niet alleen een anti-oxidant, maar werkt ook opbouwend voor het collageen. Dit zorgt voor een stevige huid. En drink voldoende water. Dat is elke dag van het jaar belangrijk, dus ook in de winter.

En blijf je huid beschermen tegen de zon, ook als deze niet schijnt. Smeer elke ochtend een crème met UVA bescherming op je gezicht. UVA is het hele jaar door aanwezig en gaat dwars door ramen en kleding heen.