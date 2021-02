Eindeloos op vakantie in eigen huis: hoe doen we dat?

Ons demissionaire kabinet wil niet dat we de deur uit gaan, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Een vakantie boeken is al helemaal niet aan de orde: ‘Blijf in Nederland. Ga niet op reis’ – zo staat er te lezen bovenaan de website van de rijksoverheid. Maar ondertussen is onze behoefte aan een break er niet minder op geworden. Sterker nog, de noodzaak aan vakantie in een warm oord is zelden zo groot geweest. Hoe lossen we dat op?

We blijven braaf thuis

Als je het nieuws teveel volgt, zou je misschien denken dat we het oplossen door toch met vakantie te gaan. Gelukkig is niets minder waar. Volgens de cijfers van het CBS gaven Nederlanders in het tweede kwartaal van 2020 al 88 procent minder uit aan vakanties dan het jaar ervoor. Aan vakanties in eigen land gaven we nog wel wat uit – dat was ‘maar’ 51 procent minder. Buitenlandse vakanties werden echter massaal geschrapt: de uitgaven daaraan lagen 96 procent lager.

Home is where the heart is

Een ver, warm oord hebben we dus al best lang niet gezien. Dat lijken we te compenseren met een ware vakantie in huis. Al sinds het begin van de corona-uitbraak is er een groeiende vraag naar interieurartikelen, zo signaleert ook online marketingbureau De Marketing Reus. Bedrijven die iets verkopen dat het thuis comfortabeler maakt, hebben zelden zoveel klanten gezien. Kussens, kasten, schroeven en lampen; het gaat allemaal als warme broodjes over de toonbank. Dit in tegenstelling tot de oncomfortabele pumps en jurkjes die we – laten we eerlijk zijn – ook op vakantie liever niet aantrekken.

Bij de open haard

Een comfortabel huis betekent ook dat de verwarming een stuk vaker aan mag dan vorige jaren, zo blijkt. De Vastelastenbond verwacht dan ook dat ons gas- en elektraverbruik de afgelopen maanden met 10 procent is toegenomen. Flamboyant Haarden zit wat dat betreft in het juiste segment nu. Het is zelden zo fijn geweest om thuis een romantisch (kunst)vuur aan te kunnen steken. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Of eigenlijk: zoals het vuurtje thuis brand, brand het nergens.

Vakantie gaat door de maag

Ook zijn we in sommige gevallen gaan eten alsof we op vakantie zijn. Volgens een onderzoek van het Voedingscentrum is 22 procent van de Nederlanders sinds de corona-crisis meer gaan snoepen en snacken. 19 procent neemt langer de tijd om te eten, 17 procent eet op andere tijden en 14 procent eet vaker. Dat betekent niet per se dat we ongezonder eten (als we de respondenten mogen geloven) maar wel anders. Net zoiets als we tijdens onze vakanties doen dus.

Hardlopen hoort er even niet bij

Ons bewegingspatroon ziet er ook anders uit nu we permanent thuiszitten: ongeveer 27 procent van de respondenten komt vaker toe aan activiteiten zoals wandelen, fietsen of tuinieren. 23 procent doet dat juist minder tijdens deze noodgedwongen thuisvakantie. Over het algemeen zijn we er in ieder geval niet sportiever op geworden: 9 procent is weliswaar meer gaan sporten, maar 33 procent juist minder.

Dat roept de vraag op of we straks nog wel zin hebben in een all-inclusive vakantie op het strand, als we helemaal opgewarmd, goed doorvoed en uitgerust weer naar buiten mogen. Een sportieve vakantie in de koude buitenlucht is dan misschien een beter idee. Voor de balans enzo.