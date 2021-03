Tandartsverzekering: wel of niet doen?

De tandartsverzekering is de meest gekozen aanvullende verzekering in Nederland. Prima uiteraard om jezelf te verzekeren en zo ook je gebit, maar de vraag blijft wel of dit altijd nodig is. Als je een gezond gebit hebt, zelden een gaatje en je gaat een keer per jaar voor controle naar de tandarts, is een tandartsverzekering wellicht overbodig. Waar moet je op letten als je er een wil afsluiten?

We hebben net het jaarlijkse wisselen van zorgverzekering achter de rug. De verzekeraars hebben eind vorig jaar hun premies bekendgemaakt en consumenten hadden tot 1 januari de tijd (in sommige gevallen tot 1 februari) om te besluiten of ze hun huidige polis willen voortzetten of dat ze liever naar een andere verzekeringsmaatschappij overstappen. In Nederland zijn we verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De aanvullende verzekeringen, zoals een tandartsverzekering, zijn een eigen keuze. Dit is afhankelijke van je persoonlijke situatie.

Maak een inschatting

Bij sommige verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om gedurende het jaar wijzigingen te doen, zoals het afsluiten van een aanvullende verzekering. Als je van plan bent om een aanvullende verzekering af te sluiten, zoals een tandartsverzekering, is het goed om te kijken of je veel mondzorg nodig gaat hebben. Je kan bij je tandarts navraag doen of hij of zij het komende jaar of het jaar erop een behandeling verwacht. Als je naast je halfjaarlijkse of jaarlijkse controle geen gaatjes, kroon of andere behandelingen verwacht, is het zinvol om jezelf de vraag te stellen of je een tandartsverzekering nodig hebt. Nu weten we natuurlijk nooit wat ons te wachten staat, maar we kunnen wel een inschatting maken.

Reken uit of tandartsverzekering rendabel is

Niet alle tandheelkundige behandelingen vallen onder de dekking, dus dat is ook iets om uit te zoeken. Bekijk het percentage wat per behandeling vergoed wordt en tot welk maximaal bedrag per jaar. Een goedkope tandartsverzekering begint vanaf 8,20 euro per maand, waarbij gemiddeld 75 procent wordt vergoed met een maximum van 250 euro. Dat betekent dat je meer dan 98,40 euro per jaar aan tandartskosten moet hebben zodat de verkering rendabel is. Of een tandartsverzekering voor jou rendabel is, kan je simpelweg zelf uitrekenen: kijk wat je per jaar kwijt bent aan premie en zet hier tegenover het bedrag dat je verwacht kwijt te zijn aan tandartsbezoeken.

Complexe behandelingen

Als je twee keer per jaar voor controle naar de tandarts gaat en je hebt verder geen problemen met je gebit, dan is het niet nodig om een verzekering af te sluiten. Een controle kost rond de 21 euro per keer. Heb je wel last van gaatjes, dan is het zeker zinvol om een tandartsverzekering af te sluiten. Bij complexe behandelingen lopen de kosten meteen al behoorlijk op. Neem een wortelkanaalbehandeling, een kroon of een brug. Dan ben je al snel tussen de 300 en 500 euro kwijt. Dan verdien je je premie meteen terug en zal je ook een deel van kosten zelf moeten betalen.

Leg polissen naast elkaar

Ben je van plan om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten? Dan kan het zijn dat een verzekeraar bepaalde voorwaarden stelt om in aanmerking te komen voor een verzekering. Een reden hiervoor kan zijn dat je gebitsproblemen te groot zijn of dat je een bepaalde leeftijd hebt waardoor er eerst een medische selectie plaatsvindt. Het loont de moeite om verschillende polissen naast elkaar te leggen, want de premies en vergoedingen lopen enorm uiteen. Check goed de polisvoorwaarden voor je een verzekering afsluit, om nare verrassingen te voorkomen.