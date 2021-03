Hoe (on)gezond is je ochtendkoffie nu werkelijk?

Krijg je van familie of kennissen meestal fronsende blikken als je openhartig vertelt dat je de dag graag inzet met een kopje koffie? Misschien voel je je dan een beetje oneerlijk behandeld omdat je ’s morgens vroeg netjes het aantal calorieën van je ontbijt beperkt maar wel voldoende vezels en fruit eet. Ook gedurende de rest van de dag zorg je voor evenwichtige maaltijden en let je erop dat je voldoende aan beweging doet. Alleen dat bakje troost aan het begin van de dag bederft alles. Maar die kleine oppepper waarmee je werkelijk wakker wordt, is zo aangenaam.

Geniet van je koffie zonder schuldgevoelens

De meeste mensen zijn rotsvast overtuigd dat koffie slecht is voor de gezondheid. Slechts weinigen van hen zijn zich ervan bewust dat hun zogenaamde kennis eigenlijk gebaseerd is op verouderde feiten. Recent onderzoek toont namelijk aan dat koffie helemaal geen groter risico levert op cardiovasculaire ziekten, hersenaandoeningen, kanker of andere ernstige ziekten. Integendeel; koffie zou zelfs een beschermende werking hebben. De simpele conclusie: er zitten meer stoffen in koffie dan alleen maar cafeïne, en sommige daarvan hebben definitief een gunstige werking op zowel je lichaam als je geest.

Laat die verwijtende blikken van anderen dus maar over je heen gaan. Schuldgevoelens op lange termijn zijn trouwens ook niet goed. Wetenschappers van de Universiteit in het Engelse Hull ontdekten dat opgekropte schuldgevoelens niet alleen tot een depressie kunnen leiden, maar zelfs fysieke gevolgen kunnen veroorzaken. Je gaat steeds minder immunoglobuline A produceren waardoor je weerstand langzaam maar zeker naar omlaag gaat. Het is al te gek om daar je koffie voor te laten. Gooi dus je voorraad heerlijke Nespresso capsules nog niet direct in de vuilnisemmer.

Koester je gezonde kopje koffie

De beste manier om je koffie te genieten, is om de koffie te drinken die jij het lekkerste vindt op de manier die jij het lekkerste vindt en wanneer je maar wilt. Klinkt dat te vanzelfsprekend? Als ’s morgens vroeg een zwarte Ristretto voor jou een must is, neem dan gerust die sterke Nespresso capsules voor een pittige kickstart. Hou je van afwisseling? Bij Kaffekapseln heeft men een ruim assortiment. Nergens vind je zoveel verschillende merken – en dus verschillende aroma’s – op hetzelfde adres.

Laat dus niets of niemand je tegenhouden om ook ’s middags eens een intense espresso te drinken als je daar zo van houdt, eventueel een “limited edition”. En als je daar graag een likje room en een klontje rietsuiker in lust, doe het erin. Gebruik geen vervangers zoals plantaardige melk of kunstmatige zoetstof als deze de smaak negatief beïnvloeden. Schrap dan liever iets anders in je calorieënplan. Koffie genieten moet je ten volle doen. Door jezelf met ersatz te bedriegen, ga je alleen maar sterker naar het echte verlangen.

Is jouw dag ’s avonds niet compleet zonder een milde cafeïnevrije Lungo? Laat dat doosje praktische Nespresso capsules dan niet in de kast liggen. Onze slimme tip voor je koffie als afsluiter van de dag: neem een extra grote kop en gebruik je capsule dubbel. De koffie smaakt wat minder sterk, je hebt er wat meer van en je maag zal ’s nachts niet plots gaan protesteren.