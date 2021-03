Je huis verkopen? Zo haal je het onderste uit de kan

De huizenprijzen blijven omhoog gaan. In 2020 is de gemiddelde prijs voor een woning met maar liefst tien procent gestegen. Nederland zit daarmee inmiddels in de top 3 van sterkst stijgende huizenprijzen in Europa. De tijd dat een huis te koop staat is bovendien bijzonder kort. Fijne positie dus, als je nu je huis wil verkopen. Maar hoe zorg je dat je echt de beste prijs voor je huis krijgt?

Moeite doen in een verkopersmarkt

Dat onze huizenmarkt het zo uitzonderlijk goed doet, hangt volgens onderzoeksbureau Calcasa samen met de lage hypotheekrente, het steunpakket van de overheid en het beperkte aanbod. Daaruit zou je kunnen afleiden dat je nu als verkopende partij geen enkele moeite meer hoeft te doen om je huis te verkopen – winst maak je in ieder geval. Dat is ten dele waar natuurlijk, maar de vraag is of je jezelf niet tekort doet als je het zo aanpakt.

Restyle je woonkamer

Niet alleen in een kopersmarkt is het raadzaam je huis handig aan te bieden; ook, of juist, in deze luxepositie kan het veel extra geld opleveren als je huis net iets beter gepresenteerd wordt dan de rest. Nog altijd is dat één van de belangrijkste tips: zorg dat potentiële kopers zich voor kunnen stellen dat ze in jouw huis wonen. Een leeg huis werkt niet in je voordeel, de koper moet zien hoe het eruit ziet als er een TV-meubel van een meubelwinkel als Gigameubel in staat. Als je dus zelf alles al hebt weggehaald of het is rommelig, is het zeker de moeite waard je woonkamer te restylen.

Jouw huis of haar huis?

Dat hoeft geen complete metamorfose te zijn – met een paar mooie dingen die een beetje passen bij de trend van dit moment kom je al een heel eind. Om dezelfde reden is het belangrijk dat de boel opgeruimd is, dat je persoonlijke dingen weghaalt en dat je geen huisdieren op de foto hebt staan. Hoe lief je hondje ook is, of hoe mooi iedereen de schilderijen aan je muur ook vindt: dat zijn de dingen die jouw huis jouw huis maken – en dus niet die van een ander. Presenteer je huis zo dat het overduidelijk niet jouw huis is, maar een huis dat de koper zich makkelijk ‘eigen’ kan maken.

Liever iets te onpersoonlijk

Een koper betaalt natuurlijk niet meer omdat jij het dat waard vindt, maar omdat zij het dat waard vinden. Dus als je zelf de rondleidingen doet, zorg dan dat je niet te betrokken bent. Wees als verkoper vriendelijk en informatief, maar hou er rekening mee dat iemand anders jouw gele keuken misschien niet zo mooi vindt. En mocht dat inderdaad zo zijn: vertel er dan bij hoe makkelijk die deurtjes vervangen kunnen worden – in plaats van uit te leggen dat geel wel mooi is.

Funda: oneindig binnenkijken

Het leukste van verkopen: het is een goed excuus om de Instagrampagina Funda Makeover van Beitske de Jong in de gaten te houden. Daar laat deze ‘Fundaspeurder’ regelmatig aan een nog altijd groeiende groep volgers zien hoe professionele ‘flippers’ met een paar aanpassingen een ton meer vangen voor een huis. Heel informatief. Bovendien is het altijd leuk om ongegeneerd bij een ander naar binnen te kijken – zelfs als je zelf niets te verkopen hebt.