Meeste Nederlanders willen deze zomer met vakantie

Na de experimenten in het theater en het voelbalstadion wil ook de reisbranche gaan kijken wat er gebeurt als er weer een groep mensen met vakantie gaat, zogenaamde proefvakanties. De ANVR, TUI en Corendon slaan de handen ineen en hebben onlangs aangegeven in samenwerking met de overheid een reis naar het buitenland te organiseren.

Het reisadvies is inmiddels verlengd tot en met donderdag 15 april en dit betekent dat mensen dringend wordt verzocht in Nederland te blijven. Op 23 maart komt het kabinet met een reisadvies voor de meivakantie en wellicht dat premier Rutter en minister de Jonge dan iets kunnen zeggen over de zomervakantie. De reisbranche is nog nooit zoveel genoemd als in de laatste persconferentie. Dat klinkt hoopvol voor alle vakantieliefhebbers en de reisbranche, maar vooralsnog is er nog geen perspectief.

Kleinschalige reisorganisaties

Aangezien er momenteel nog niets duidelijk is en het hierboven genoemde experiment slechts eenmalig is, staat het water de reisbranche nog steeds aan de lippen. Ze verlangen naar perspectief, net als vrijwel iedereen. Dit geldt vooral ook voor de kleinschalige reisorganisaties, die al een jaar lang inkomen mislopen. Er moet voorkomen worden dat er straks in de zomer een wildgroei aan mensen ontstaat die zelf met vakantie gaan, ongeacht code oranje. Dit zou volgens deze kleinere reisorganisaties beter georganiseerd kunnen worden.

Zwembad in de tuin

Volgens een recent onderzoek van onderzoeksbureau GfK zegt 85% van de deelnemers komende zomer met vakantie te willen ondanks eventuele coronamaatregelen. Nu is het nog wel zo dat 82% aangeeft een ontradend reisadvies van de overheid te volgen. Mocht het zo zijn dat we voorlopig voornamelijk in eigen land met vakantie gaan, en het wederom lekker warm wordt, is een zwembad in de tuin een optie.

Waar gaan we naartoe deze zomer?

En waar gaan Nederlanders dan naartoe deze zomer? Volgens het onderzoek geeft iets meer dan 27 procent aan zijn vakantie in eigen land door te brengen, 31 procent kiest voor een autovakantie met bestemming Europa, 13 % denkt aan een Europese vliegbestemming en 8 procent kiest voor een vakantie buiten Europa. Bij jongeren liggen deze percentages iets anders: 1 op de 3 kiest voor een vliegvakantie binnen Europa en 1 op de 10 voor een vakantie buiten Europa. Het ziet ernaar uit dat veel mensen het risico willen nemen om straks weer te gaan reizen, en dan met name jongeren.

Vakantiewoningen populair

Afgelopen jaar hebben veel Nederlanders een vakantiewoning gehuurd en ook dit jaar is en blijft dit een trend. Dit betekent dat mensen nog steeds kiezen voor de veiligheid van dichtbij huis of toch in een ander land, maar dan kan je binnen je eigen bubbel blijven. Mocht de horeca nog niet open zijn, kan er in ieder geval gekookt worden. Huizen met zwembad zijn populair, maar je kan dus ook je eigen zwembad meenemen. Door een vakantiewoning te huren, ben je er toch even uit en kan er eventueel ook nog vanuit het vakantiehuis gewerkt worden. Het thuisland, Belgiƫ en Frankrijk zijn favoriet. In Nederland zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant populair.