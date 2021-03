Op vakantie met een coronapaspoort

Het negatieve reisadvies is verlengd tot half mei, maar toch gloort er weer een sprankje hoop aan de horizon. De Europese Commissie (EC) liet vorige week weten bezig te zijn met een corona-certificaat, om zo het reizen weer mogelijk te maken. Dit certificaat zal niet meteen wereldwijd gelden, maar een vakantie in Europa is dan waarschijnlijk wel weer mogelijk. Waar moet je nu aan denken als je een dergelijke vakantie wil plannen?

De auto of het vliegtuig

De eerste vraag bij het voorbereiden van een vakantie is natuurlijk of het een auto- of vliegvakantie wordt. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat net iets meer mensen in voorgaande jaren de voorkeur aan de auto gaven, maar het verschil was niet groot. Voor het vliegtuig koos zo’n 43 procent. 47 procent pakte liever de auto, een enkeling ging met de bus of de trein. Inmiddels zijn die verhoudingen iets meer uit elkaar komen te liggen. Volgens het Continu Vakantie Onderzoek van het CBS prefereert sinds de corona-pandemie 64 procent de auto.

Huurauto in Portugal of Nederland huren

Mocht ook jij liever met de auto reizen, zorg dan dat je een goede auto hebt. Coronacrisis of niet, gedoe met vervoer in het buitenland wil je graag voorkomen. Een auto huren in Portugal kun je beter online in Nederland doen. Dat is vaak een stuk goedkoper, en bovendien kan je zo voorkomen dat je bij een cowboy terecht komt die er wel heel vreemde verzekeringsvoorwaarden op nahoudt. Er zijn online veel opties te vinden, en gelukkig ook prima vergelijkingssites, waar je al die opties in één overzicht kan bekijken voor autohuur in Portugal.

De wegenwacht

Ga je met je eigen auto? Laat die dan eerst nog even goed nakijken. Lang niet elke auto kan een lange reis aan, en er is weinig zo vervelend als ver van huis met pech langs de weg staan. Zorg bovendien dat je ook in het buitenland een beroep kan doen op de wegenwacht – meestal moet je hiervoor een iets uitgebreider pechhulpabonnement afnemen.

Je reisverzekering

Als je dan toch bezig bent: kijk dan ook meteen even hoe het zit met je reisverzekering. Die zijn soms heel erg de moeite waard, maar dat ligt erg aan het soort vakantie, de aanbieder en de gekozen dekking. Op dit moment is het met name belangrijk om te letten op de kosten die volgen uit een corona-besmetting. Wordt een langer verblijf in dit verband vergoed als dat noodzakelijk is? Wie betaalt de repatriëring als je halsoverkop terug moet? Hoe zit het met de medische kosten?

De paklijst

Of je met of zonder paklijst werkt, is nogal persoonlijk. De één zweert bij het idee ‘dat je alles altijd nog kan kopen’, de ander krijgt het al Spaans benauwd bij de gedachte dat dat ene boek niet is meegegaan. Voor allebei valt uiteraard iets te zeggen. Mocht je meer het nonchalante type zijn: maak dan in ieder een lijstje van dingen die echt noodzakelijk zijn, en zorg dat je die óf ingepakt hebt, óf zeker weet dat het daar te krijgen is. Door de hele corona-toestand is lang niet alles open. En je wil er toch echt niet pas daar achter komen dat je medicatie niet beschikbaar is, of dat er nergens een winkel open is die tandenborstels verkoopt.

De vlieg-checklist

Mocht je bij de groep zitten die liever vliegt, dan geldt natuurlijk sowieso de standaard-checklist. Zorg dat je weet hoe je bij het vliegveld komt. Kan je er ook makkelijk komen op het gewenste tijdstip, of is het verstandiger van tevoren in de buurt te overnachten? Controleer goed welke documenten je bij je moet hebben. En: of je bagage mee mag nemen. Zo ja, hoeveel. Je zou niet de eerste zijn die vlak van tevoren ter plekke nog alles moet ompakken, of heel veel moet betalen.

Het coronacertificaat

Als het corona-certificaat er is, zal dit de boel hopelijk een beetje makkelijker maken. Het idee is dat dit digitale groene certificaat meteen aantoont dat jij veilig kan reizen. Als houder krijg je dan een groen vinkje als je net negatief getest bent, of het virus onlangs hebt gehad. Of als je net bent gevaccineerd natuurlijk.

Groene vinkjes voor iedereen

Reisbrancheorganisatie ANVR is in ieder geval blij met de plannen voor het certificaat. Ze willen zich er dan ook voor inzetten dat reisorganisaties straks op grote schaal goedkope testen kunnen aanbieden, zodat iedereen makkelijk aan zo’n groen vinkje kan komen.

Vakantie met logies, ontbijt en een test – een jaar geleden hadden we er waarschijnlijk niet aan willen denken, maar nu klinkt het hemels.