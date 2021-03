Zelf groente en fruit kweken: we doen het steeds vaker

Zelf groente en fruit kweken: steeds meer Nederlanders kiezen hiervoor. Sinds de coronacrisis ligt de aandacht van veel Nederlanders niet alleen op het klussen in huis, maar ook op het kweken in de tuin, zeker nu het lente is. Het aantal verkochte kweekkassen op maat is verdubbeld ten opzichte van voor de crisis. Verse tomaatjes, aardbeien of komkommers; met een tuinkas of kweekkas en een goed zaaischema heb je het hele jaar door verse groente en fruit uit eigen tuin.

Eetbare plantjes en kruiden

Je eigen groente en fruit kweken is populair, niet alleen onder mensen met eigen tuin, maar ook onder mensen met een balkon die midden in de stad wonen. Heb je geen van beide? Geen man overboord, want je kan je groene vingers ook loslaten in een stadstuin. Tuincentra liggen vol met eetbare plantjes en kruiden, die gretig aftrek vinden. Het verbouwen van je eigen groente is leuk, leerzaam, gezond en vooral ook enorm ontspannend. En het kan zelfs binnen, in een pot.

Kweekkassen

Heb je een vensterbank die minimaal een paar uur zon krijgt? Dan kan je daar prima zaadjes ontkiemen totdat ze klaar zijn voor de oogst of om te verplaatsen naar buiten. Denk hierbij aan kruiden en zogenaamde kasgroenten, zoals aubergine-, tomaten-, paprika- en peperplantjes. Ook aardbeien kunnen prima vertoeven in de vensterbank. Heb je wel wat meer ruimte, dan kan je bijvoorbeeld bloembakken neerzetten op het balkon of in de tuin, of een kweekkas op maat laten maken. Dit is prima voor kleinschalige teelt. In kweekkassen kan je bonen, erwten, uien, wortels, bieten, aardappelen en pompoenen verbouwen.

De juiste aarde

Een voordeel van losse hardhouten bloembakken is dat je minder kans hebt op kruisbesmetting. Daarnaast kan je de bak in de zon plaatsen of juist in de schaduw. Je kan er uiteindelijk voor kiezen om het gewas in de volle aarde te plaatsen, mits de wortels sterk genoeg zijn, totdat de groente klaar is om te oogsten. Standaard potgrond is niet voor alle gewassen even geschikt. Het gaat erom dat er voldoende voeding in de aarde zit. Sommige groenten groeien op vrijwel ieder type aarde, terwijl andere planten wat meer nodig hebben. Als je in de volle grond gaat kweken, leg dan een worteldoek neer als ondergrond. Hiermee ga je opgroeiend onkruid tegen.

Hoe te beginnen

Denk je nu: waar moet ik beginnen? Dan kan je starten met aardappelen, courgettes, erwten, kervel, komkommers, paprika’s, prei, radijsjes, sla, tomaten of wortelen. Het leuke van sla is dat het snel groeit en je tuin of kas er meteen groen uit ziet. Let wel op met slakken. Ook munt, peterselie en stevia groeien goed. Niet alles kan nu al gezaaid worden. Je kan hier kijken welke groenten en fruit wanneer gezaaid kan worden. Wortels, aardappelen en sla lenen zich goed voor winterse teelt in een kweekkas. Laatste tip: Zet steeds dezelfde gewassen bijeen, dus bladgewas, wortelgewas, koolgewassen, aardappelen enz.