We doen het al ruim een jaar: thuiswerken. Voor sommige is het kantoor nog steeds een groot gemis, anderen ervaren hun thuiskantoor als het nieuwe normaal. Onderzoek van Ruigrok NetPanel in opdracht van social enterprise Webmastery toont aan dat 45 procent van de thuiswerkers na de coronacrisis meer wil thuiswerken. Hoe ondersteun je jezelf optimaal als je thuis werkt?

Bijna drie op de vijf van alle werkende Nederlanders werkt op dit moment vanuit huis. Van deze groep werkt bijna een derde geheel vanuit huis. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Mensen ervaren veel voordelen, zoals extra tijd omdat er niet gereisd wordt, het zelf kunnen indelen van de dag en geconcentreerder werken, doordat er minder afleiding is van collega’s. Alhoewel partners, kinderen, huisdieren en klusjes in huis ook voor de nodige afleiding kunnen zorgen. Maar eerlijk is eerlijk, het is toch anders om thuis te werken dan in een grote kantoortuin.

Thuiswerken heeft ook nadelen

Uiteraard heeft het thuiswerken ook nadelen, want doorwerken ligt op de loer, het gemis aan structuur is voor sommige van ons een uitdaging, fysieke klachten door slechte houding en er is minder sociale controle. Ook het contact met collega’s en even bij elkaar binnenlopen ontbreekt. Maar laten we ons voor nu op de voordelen richten. Een groot voordeel van een thuiswerkplek is dat je zelf kan bepalen hoe je het wilt inrichten. Heb je geen aparte werkplek? Zorg er dan toch voor dat het ‘jouw’ werkplek is. Fijn pluspunt: alle kantoorbenodigdheden zijn aftrekbaar, dus dat scheelt.

Een werkplek die ondersteunend is

Het is belangrijk dat je werkplek een ondersteunende plek is. Investeer in een degelijke bureaustoel, je zit er immers een groot deel van de dag op. Het is lente, dus fris de boel een beetje op door een nieuw vloerkleed aan te schaffen en de muur een likje verf te geven. Koop een plant of trakteer jezelf zo af en toe op een bos bloemen, en breng wat kleur je huis in. Heb je last van je huisgenoten? Koop dan een noise cancelling koptelefoon. Dit biedt ondersteuning als je het lastig vindt om bij jezelf te blijven.

Inspiratie en contact

Ben je het lunchen in je eentje zat of heb je behoefte aan wat extra inspiratie of contact? Maak dan belafspraken tijdens je wandeling. Gebruik je lunchpauze niet alleen om te eten, maar ook om te bewegen. Nu de temperaturen steeds meer stijgen, is het heerlijk om naar buiten te gaan. Je kan ook je lunch mee naar buiten nemen en ergens gaan zitten. Heb je behoefte aan wat inspiratie of een ander geluid? Ga dan naar de website van School of Life waar je tijdens lunchtijd gratis kan deelnemen aan een online talk.

Beweging en rituelen

Beweeg voldoende, het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Neem dus voldoende pauze en doe dan ook echt even iets anders. Je kan even naar buiten lopen, een activiteit in huis doen, iemand opbellen of een meditatie of ontspanningsoefening doen. Met name voor de mensen onder ons die slecht slapen is dat geen overbodige luxe. Het is belangrijk dat je een ritme hebt als je thuiswerkt. Begin je dag met een vast ritueel, zoals je bed opmaken, en sluit je dag ook weer af met een vast ritueel, zoals douchen of een boek lezen.