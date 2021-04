Tips voor lekkere koffie voor thuiswerkers

We drinken het maar wat graag: koffie. Per dag worden er gemiddeld 3,2 kopjes koffie gedronken. Dit is op jaarbasis zo’n 150 liter koffie. Sinds 2005 drinken Nederlanders minder koffie, pakweg 8 procent minder in op literbasis. We geven echter wel meer geld uit, namelijk twintig procent. Sinds de coronacrisis drinken we voornamelijk binnenshuis koffie. Hoe zorg je ervoor dat die net zo lekker is als bij je favoriete café om de hoek of op kantoor?

Nederlanders zijn niet de enige aardebewoners die graag koffie drinken. De wereld drinkt gemiddeld 2,25 miljard kopjes koffie per dag. Nederland staat wereldwijd op nummer vijf van grootste koffiedrinkers.

Waarom drinken we koffie?

De meeste mensen drinken koffie omdat ze het lekker vinden en omdat ze er een opkikker van krijgen. Koffie geeft in de ervaring van veel mensen net dat beetje extra energie, dat ze soms hard nodig hebben, zeker in tijden van stress, vermoeidheid en weinig slaap. Sommige mensen ervaren meer focus door het drinken van koffie. Voor velen is koffie een vast onderdeel van in ieder geval het ochtendritueel. Ook tijdens kantooruren is koffie een favoriete keuze. Werkend Nederland drinkt dagelijks 23,2 miljoen koppen koffie per dag. Dit zijn er gemiddeld 3 tot 4 per persoon. Naast water is koffie het populairste drankje.

Door het thuisweken en het sluiten van de horeca zijn we aangewezen op onze eigen koffiekunsten. Hoe zorg je ervoor dat jouw koffie thuis net zo lekker is of misschien wel lekkerder dan die van de koffiebar bij jou in de buurt? Op zich is dat niet zo ingewikkeld, want het belangrijkste ingrediënt en de beste smaakmaker is liefde. Zorg dus dat je je koffie met aandacht én liefde zet. Verder is het belangrijk dat je regelmatig je koffiezetapparaat schoonmaakt. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van je koffie. Tip: voeg een beetje bicarbonaat en azijn toe aan het water, laat het daarna een nachtje in het apparaat zitten en maak het de volgende ochtend goed schoon.

Thuis koffie bereiden met een koffiemachine

Er zijn verschillende manieren om thuis koffie te bereiden. Een koffiemachine of een espressomachine zorgen voor extra kwaliteit, met name door de verse koffiebonen. Door de populariteit van koffie zijn er steeds meer verschillende koffiemachines in de koop in verschillende prijsklassen. Kafea.nl heeft een top 6 overzicht op hun website staan van hun beste koffiemachines, van luxe machines tot een meer simpele koffiemachine van onder de 350 euro.

Naast een koffiezetapparaat of een koffiemachine kan je ook handmatig filterkoffie zetten. Voor veel koffieliefhebbers is het langzaam handmatig heet water in een koffiefilter gieten hun favoriete methode om koffie te zetten. Sowieso geldt dat als je betere koffie wil maken, je betere koffie moet kopen. Zo is koffie van hele bonen veel verser en geeft een krachtige smaak. Het is een natuurlijk product, namelijk het zaad van een vrucht, en na verloop van tijd verliezen de bonen aan smaak. Twee weken na het roosteren is de smaak van koffie op z’n best. Zorg er dus voor dat je koffiebonen koopt die net geroosterd zijn. En dan is daar nog de koffiemolen om de koffiebonen mee te malen. Even een investering, maar dat is zeker de moeite waard. Zorg ervoor dat je koffiemolen op de juiste grofheid is ingesteld.

Naast espresso en zwarte koffie is het uiteraard ook mogelijk om thuis een cappuccino of latte te maken. Buitenshuis is bijna dertig procent van de koffie die verkocht wordt met melk. Met name de cappuccino wordt veel verkocht. De laatste tijd drinken Nederlanders deze koffievariant steeds vaker met soja- en havermelk.