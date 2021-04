Rust op de werkvloer blijft belangrijk

We werken inmiddels al een jaar veel vanuit huis en iedereen begint zo zijn of haar eigen routines op het gebied van thuiswerken te krijgen. Daarom zijn we massaal ons thuiskantoor aan het voorzien van alle gemakken. Toch is het belangrijk om het ook op het werk zelf aangenaam te houden voor de werknemers. Bij sommige mensen is het moeilijk om thuis rust te vinden en kan juist die ene kantoordag als een vorm van ontspanning aanvoelen. In dit artikel lees je hoe je het beste een rustgevende sfeer kunt creëren op kantoor.

Het juiste gebruik van kleuren

De algehele sfeer die in een kantoor hangt begint natuurlijk bij het kleurgebruik in de ruimte. Door rust in de ruimte te creëren zorg je ook voor rust in het hoofd van de werknemers. Dit resulteert automatisch in een betere productiviteit. Frisse, lichte kleuren zijn dan de beste keuze. Als er toch behoefte is aan wat meer kleur dan kun je denken aan het gebruik van blauw- of groentinten. Blauw doet denken aan de lucht en aan water; het werkt daarom rustgevend en inspirerend. Groen wordt geassocieerd met de natuur en heeft daarbij een ontspannend effect. Door de kleuren in het meubilair door te voeren creëer je eenheid.

Ergonomische meubelen

Fysiek ongemak kan leiden tot onrust. Daarom is ergonomisch kantoormeubilair een must. Denk bijvoorbeeld aan in hoogte verstelbare bureaus, comfortabele bureaustoelen, laptopstandaards en monitorbeugels. Veel thuiswerkers zijn dit in hun thuiskantoor al aan het toepassen; dan is het wel zo fijn dat ze dit comfort op het werk zelf ook hebben.

Creëer een stille werkplek

Een stille werkplek is belangrijk voor het concentratievermogen van de werknemers. Doordat de ‘kantoortuin’ erg in trek is werken we vaak in grote, open ruimtes die erg gehorig kunnen zijn. Het voordeel van de kantoortuin is dat het er licht is en het personeel makkelijk contact met elkaar kan maken, factoren die een positieve invloed hebben op de werksfeer. Toch is het belangrijk dat werknemers ook in zo’n omgeving in stilte kunnen werken. Oplossingen hiervoor kunnen zijn het creëren van stilteplekken of de ruimte uit te rusten met akoestische panelen. Een stille werkomgeving zorgt voor minder irritaties en hierdoor zal de productiviteit ook nog eens toenemen.

Opgeruimd kantoor

Net zoals je thuis rustig wordt van een opgeruimd huis, werkt dit ook zo op een kantoor. Rommel zorgt namelijk voor afleiding. Wanneer je als werkgever in de gaten hebt dat je te maken hebt met slordige werknemers kun je afspraken maken over het opruimen en schoonhouden van de werkplekken. Daarom is het belangrijk dat er genoeg ruimte is voor het opbergen van documenten. Daarnaast is het prettig als er niet te veel snoeren en apparatuur in het zicht staan.

Rust door flexibele werktijden

Nog een manier om voor minder stress te zorgen is het creëren van flexibele werktijden. Zeker wanneer we veel thuiswerken kan het soms moeilijk zijn om werk en privé in balans te houden. Door werknemers zelf hun tijd te laten indelen kunnen ze makkelijk tussendoor even boodschappen doen of misschien even een uurtje sporten voordat de kinderen weer thuis zijn. Het geeft mensen net wat meer rust in hun hoofd als ze weten dat ze zelf hun tijd kunnen inplannen.