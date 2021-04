Klussen in huis en gluren bij de buren

Volgens een recent onderzoek van Funda is 24 procent van de bezoekers van de site in dit afgelopen corona-jaar meer gaan klussen in en om het huis. Interieurzaken en bouwmarkten zagen de klus- en interieurkoorts van Nederlanders ook terug in hun omzet van het afgelopen jaar die 20 procent hoger was dan in 2019. De doe-het-zelvers stonden letterlijk in de rij en materialen waren soms niet aan te slepen.

Inmiddels blijkt het ook onmogelijk om een aannemer te vinden voor een renovatie, uitbouw of nieuwe keuken. Sommige aannemers hebben nu al een volgeboekte agenda tot het in voorjaar van 2022 en kunnen geen goed personeel vinden om het werk uit te voeren.

Renovatie en verbouwing

Het is eigenlijk best logisch. We staan natuurlijk niet meer elke ochtend en avond in de file en zitten niet meer zo veel in de trein. We werken immers vaker thuis. Dat levert veel tijdwinst op die we ook gebruiken om rond te kijken op de plek waar we wonen. En dan is er aan klusjes ineens geen gebrek.

Door dat thuiswerken word je immers dagelijks geconfronteerd met die muur die wel een likje verf kan gebruiken, die afgebladderde trap die hoognodig gerenoveerd moet worden of die kringen op de eettafel die zich lijken te vermenigvuldigen.

Bovendien kun je dat vakantiegeld of spaargeld nu juist besteden aan de verbetering of verduurzaming van je huis en inrichting.

Dat we meer tijd hebben in deze crisis zie je trouwens ook terug in de bezoekersaantallen van Funda. Veel meer mensen kijken naar huizen die te koop staan en ze blijven bovendien langer hangen op de site. Aan het einde van 2020 was de site zo’n 850 miljoen keer bezocht: een stijging van 32 procent ten opzichte van 2019.

Dat gaat overigens lang niet altijd om het daadwerkelijk kopen van een huis. Men gluurt bij buren naar binnen, spiekt bij de duurste villa’s en scrolt langs huizen voor interieur-inspiratie. Want een Fun(da)bezoekje is ook gewoon leuk tijdverdrijf. Lekker binnenkijken bij anderen!

Binnenkijken is genieten

We kijken bij de buren om te vergelijken, ons te verbazen, ons te ergeren of ons te laten inspireren. Sommige interieurs zijn zo lelijk dat je het er nog geen uur in zou volhouden, andere lijken op jouw eigen interieur. En heb je de trends wel goed in de smiezen? Of vind je het juist irritant dat iedereen ineens die zwarte stalen kozijnen of die marmeren badkamer heeft?

Die trap op maat van de familie Jansen is wel heel erg mooi. En misschien wil je toch ook echt dezelfde eikenhouten tafel van Oakwell als Jeroen en Els uit Bloemendaal?

Niet voor niets is de rubriek ‘Binnenkijken’ van VT-wonen al jaren het best bekeken item van het platform en had NRC tot een paar jaar terug regelmatig een populaire fotoserie over Nederlandse interieurs, van een voormalige coffeeshop tot een rijkelijk gedecoreerd huis in de stijl van een 18e-eeuws Frans chateau. Het programma ‘Ik vertrek’ wat vaak verbouwingen van huizen in het buitenland laat zien, is dit jaar aan het 21e seizoen begonnen en we smullen van TV programma’s als ‘Help mijn man is klusser.’

Make-overs op Instagram

Op Instagram bestaat trouwens het account @Fundamakeovers, dat inmiddels meer dan 320.000 volgers heeft. Met de hashtag #ziedepotentie, kun je zoeken naar deze metamorfoses. Je ziet foto’s van voor en na de verbouwing van huizen op Funda die een totale make-over hebben gekregen. Ook een heerlijk tijdverdrijf en zo’n opknapbeurt levert vaak ettelijke tonnen op!