Duurzame vakantie: de keuze is aan ons, ook na de coronacrisis

Er wordt hard geroepen dat we duurzamer met het klimaat moeten omgaan en dus ook minder zouden moeten reizen, maar ondertussen worden de eerste zomervakantie reizen tegen stuntprijzen alweer aangeprezen. Terwijl het startsein vanuit de overheid nog niet is gegeven, staan veel mensen alweer te trappelen om met de auto of het vliegtuig eropuit te trekken. Dat is begrijpelijk, zeker na zo’n lange periode van overheidsmaatregelen. De behoefte aan vakantie blijft, ook na de coronacrisis, maar hoe kan dit een stukje duurzamer?

Een ongekende afname in CO2 uitstoot in China en heldere grachten in Venetië waardoor de vissen te zien waren, dit doordat er geen toeristen waren; zomaar wat voordelen van de coronacrisis op het milieu en moeder aarde. De natuur kon het afgelopen jaar heel even op adem komen, doordat we massaal thuis zaten, veel minder in de auto zaten, niet met het vliegtuig op reis gingen en veel industriële activiteiten platlagen.

Vliegen of met de trein

Een jaar met minder fossiele activiteit en dus minder uitstoot is mooi meegenomen, maar dit is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Als we werkelijk verandering willen zien, is een jaar niet lang genoeg. De vraag is dus: wat gaan we doen als deze crisis straks voorbij is? Wist je bijvoorbeeld dat één vliegvakantie naar Bali even belastend is voor het klimaat als honderdzestig treinvakanties naar het zuiden van Frankrijk? De keuze is dus aan ons, en die begint binnen de vier muren van onze eigen woonruimte.

Je achtertuin ontdekken

Het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens groeide van 36 miljoen in 1999 naar 81 miljoen in 2019. Dat is een ruime verdubbeling. Er zijn gelukkig tal van andere mogelijkheden om toch dat vakantie gevoel te ervaren, tot rust te komen en een steentje bij te dragen aan een leefbare planeet voor al die generaties die er nog gaan komen. Zo kan je ervoor kiezen om in de buurt te blijven, of in ieder geval binnen Europa. Als je ervoor kiest om je eigen achtertuin wat meer te ontdekken, kan je een jacuzzi plaatsen voor dat extra beetje ontspanning en plezier.

Neem een keer de trein in plaats van de auto of het vliegtuig. Een vliegreis belast het milieu maar liefst zeven tot elf keer zoveel als dezelfde reis per trein, en met name op korte afstanden. Steun de lokale bevolking en economie op de plek van je bestemming. Betaal iemand die jou net die plekjes kan laten zien die niet in reisgids staan en verblijf in hotelletjes of guesthouses die niet op de bekende websites vermeld staan. Volg niet de kudde, maar ga naar een camping, locatie, strand of bestemming waar wat minder toeristen naartoe gaan.

CO2 uitstoot compenseren

Wil je toch het vliegtuig nemen? Dan zijn er mogelijkheden om de CO2 uitstoot te compenseren. Hiervoor zijn verschillende initiatieven in het leven geroepen, ook vanuit KLM. Je kan ook specifiek kiezen hoe je CO2 uitstoot wordt verminderd door lokale families in ontwikkelingslanden te helpen aan duurzame energie waardoor je hun leefomstandigheden verbetert. Dit kan je doe via Greenseat.

Vooralsnog gaat de Nederlandse regering ervan uit dat we vanaf de zomer weer veel mogelijk is. Er is dus een kans dat we naar het buitenland kunnen. Wil je nu al boeken en zeker zijn van een vakantie? Boek dan in eigen land. Dat is niet alleen coronaproof, maar ook een stuk duurzamer. Laten we hopen dat de horeca en winkels weer open zijn tegen die tijd. Zo kunnen we onze eigen lokale economie steunen, in deze huidige lockdown tijden geen overbodige luxe.