Steeds meer Nederlanders ontdekken het water: watersport populairder sinds coronacrisis

Het vaar- en watersportseizoen is geopend en dit betekent dat sinds 27 maart brugwachters zeven dagen in de week bruggen en sluizen bedienen. De watersport zit sinds de coronacrisis in de lift. Coronaproof vakantie vieren in eigen land? Dan pak je een boot. Uiteraard gelden er op het water ook regels, maar het is goed toeven op het water. Naar verwachting zullen ook deze zomer veel Nederlanders hun vakantie niet alleen in eigen land, maar ook grotendeels op het water doorbrengen.

Maatregelen (water)sport versoepeld

Het aantal vaarrecreanten in eigen land neemt dus toe, en dat is gezien de overheidsmaatregelen een logisch gevolg. Het is nog niet duidelijk wanneer we weer waar naartoe mogen, dus is vakantie en recreatie in eigen land populair. Sinds 16 maart zijn er een aantal overheidsmaatregelen versoepeld, namelijk dat het voor sporters tot en met 26 jaar niet langer nodig is om op de sportaccommodatie anderhalve meter afstand te houden. Er mogen ook weer onderling wedstrijdjes gevaren worden bij de eigen vereniging. Sporters vanaf 27 jaar mogen op de sportaccommodatie met maximaal vier personen sporten waarbij zij anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden.

Watersport coronaproof

Terwijl er veel nog niet mag op sportgebied is watersport een van de meest coronaproof activiteiten die er is. Met een goede voorbereiding kan je niet alleen met de boot erop uittrekken, maar kan je ook gaan suppen, windsurfen of wakeboarden. Het is belangrijk om ook op het water goed voor jezelf te zorgen, dus koop eerst online bij World Nautic Center een zwemvest of wetsuit, of andere benodigdheden, zoals een kneeboard of sup.

Check de maatregelen per veiligheidsregio

Voor iedereen die van plan is om tijdens de weekenden of komende vakanties het water op te gaan, en bij een haven wil overnachten, is het belangrijk om de noodverordening van de betreffende veiligheidsregio te checken. Informeer naar de maatregelen, maar kijk ook welke maatregelen er gelden in je thuishaven. Je kan ook de havenmeester bellen of er nog zaken zijn waar je rekening mee moet houden. Zowel aan wal als aan boord mag je maximaal één persoon ontvangen die niet tot hetzelfde huishouden behoort. Met deze persoon moet je anderhalve meter afstand houden. Als dit niet gebeurt, kan je een boete van 95 euro riskeren. De sanitaire voorzieningen zijn geopend.

Ook dit jaar zullen er weer veel boten verkocht en verhuurd worden. Nederland kent genoeg vaargebieden, dus keuze genoeg. Wat te denken van Friesland, het IJsselmeer, de Limburgse Maasplassen of het Hollandse Plassengebied. Voor meer informatie over deze vaargebieden kan je naar de website van HISWA, de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie.

Friesland heeft het in ieder geval voor alle zeilfanaten een stuk aantrekkelijker gemaakt. Waar tot nu toe het aanvragen van een brugopening met een marifoon of met een druk op de aanmeldknop bij de brug gebeurde, kan dit per 27 maart ook via de app Watersport. Dit geldt voor zestien Friese bruggen. Op termijn zal it Swettehûs, de bedienlocatie in Leeuwarden, veertig bruggen bedienen. Het gaat hierbij voornamelijk om bruggen in belangrijke recreatieve en doorgaande vaarroutes.